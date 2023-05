I cibi che andrebbero evitati dopo i 60 anni per non incorrere in problemi seri

Quando si arriva a 60 anni sarebbe opportuno correggere le proprie abitudini alimentari in modo tale da potersi salvaguardare. Quali cibi vanno tenuti a debita distanza

Col passare degli anni bisognerebbe badare maggiormente a ciò che si mangia e scegliere accuratamente i cibi che si mettono a tavola. In questo modo si possono prevenire diverse malattie pericolose e mantenere i proprio organi vitali in forma.

Per la precisione queste precauzioni andrebbero prese soprattutto dopo il compimento dei 60 anni. Per effetto di ciò è bene andare a scoprire quali sono nello specifico gli alimenti che andrebbero tassativamente rimossi dalla propria dieta quando si arriva a quest’età.

Alimentazione over 60: cosa fa bene e cosa è meglio non mangiare

La prima cosa da fare è centellinare il consumo di sale. Ingerito in quantità eccessive può far aumentare la pressione sanguigna facendo lavorare di più il cuore ed esponendolo a problemi di natura cardiovascolare. Quindi, evitare i cibi che ne sono ricchi come fritti, salumi, formaggi stagionati e cibi in scatola è sicuramente un ottimo viatico.

Inoltre si può sostituire il sale con erbe e spezie per conferire comunque un buon sapore ai piatti. Andando nel dettaglio i fritti oltre ad aumentare i rischi cardiovascolari possono far innalzare anche i livelli di diabete. Inoltre sono ricchi di grassi saturi che possono influire negativamente sulla salute del cuore e dei vasi sanguigni.

Discorso simile per quanto concerne gli zuccheri che possono anche portare all’obesità. Limitare l’assunzione di dolci, biscotti, torte e bevande zuccherate e il minimo che si possa fare per tenere alla larga problematiche come quelle sopracitate. Guai anche ad alzare troppo il gomito. L’alcol può avere incidenze negative sia sul cuore che sul fegato. Bere un bicchiere di vino o di birra periodicamente può essere il giusto compromesso.

Sconsigliati anche i prodotti piccanti che possono irritare lo stomaco e aumentare la secrezione di acido gastrico e causare il reflusso. Pepe, curry e paprika andrebbero usati col contagocce. Al contrario si può abbondare con la frutta fresca, si può dare spazio ai cibi al forno, alla griglia o bolliti. Come snack una delle soluzioni ideali è la frutta secca mentre per quanto concerne i grassi è bene prediligere quelli buoni come l’avocado, i semi di chia e l’olio di oliva. Insomma poche semplici precauzioni per vivere serenamente la terza età e al contempo mangiare in maniera sana e pulita. Meglio appuntarsele così non dimenticarle.