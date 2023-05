Auto, ora puoi guidare senza patente nel portafogli: svolta epocale

La patente digitale sarà disponibile a breve in versione completamente digitale sul proprio smartphone. Come si potrà consultare e come funziona nello specifico

La patente sul telefono non è più un’utopia ma un’imminente realtà. Già da quest’anno sarà possibile averla direttamente sul proprio smartphone. A confermarlo è il Governo, nello specifico il sottosegretario Alessio Butti che ha annunciato che il lancio di questa straordinaria innovazione dovrebbe avvenire entro la fine del 2023.

Ma in che modo sarà possibile ciò? Una curiosità più che lecita che va di pari passo con quella inerente il suo utilizzo. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti questi aspetti destinati a rivoluzionare le abitudini dei cittadini alla guida.

Patente digitale: cos’è e quando arriverà

In pratica è una versione elettronica della tradizionale patente di guida in formato cartaceo. Sarà memorizzata e resa accessibile attraverso l’app IO (per poter entrare è indispensabile almeno una tra Spid e Cie), che è ormai un punto centralizzato di accesso ai servizi pubblici digitali. Per chi non lo ricordasse è la medesima sui era registrato il green pass ai tempi del covid.

L’obiettivo è quello di rendere più semplice la gestione e la presentazione della patente riducendo i rischi di smarrimento, furto o falsificazione. Insieme alla digitalizzazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà confluiti nel DU (documento unico di circolazione e proprietà) è un passo propedeutico alla modernizzazione di un sistema divenuto ormai obsoleto.

Per quanto concerne le caratteristiche della patente digitale avrà un sistema di autenticazione sicura, grazie all’identità digitale (Spid o Cie) con doppio livello di autenticazione. Inoltre godrà di un QR Code che consentirà alle forze dell’ordine di verificare in tempi rapidi l’autenticità del documento e le informazioni in esso contenute.

Si potranno anche verificare in tempo reale tutti gli aggiornamenti come i punti rimasti e le eventuali scadenze. Tramite una push il titolare della patente potrà essere informato dell’avvicinarsi della scadenza del documento, della necessità di rinnovarlo o di eventuali sanzioni amministrative. Altro aspetto importante da rimarcare è che sarà riconosciuta in tutti gli stati membri dell’Unione Europea.

Non resta che aspettare che arrivi ufficialmente. Il Governo ha intenzione di farlo entro quest’anno, ma visto che non ci sono i termini formali indicati a norma di legge è più che plausibile che possano esserci dei ritardi. A prescindere da ciò il percorso è ormai tracciato e l’app Io diventerà sempre più parte integrante della società visto che ingloberà anche altri documenti come la tessera sanitaria e la tessera elettorale.