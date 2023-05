Aumentano gli stipendi, quanto guadagnerai se la tua busta paga oggi è di 1200 euro

Aumentano gli stipendi dei lavoratori italiani. In particolare, ad essere interessate dal ritocco al rialzo sono le retribuzioni medio – basse. Ecco di quanto aumenteranno gli stipendi.

Lo scorso primo maggio in occasione della festa dei lavoratori, è stato approvato dal consiglio dei ministri, il nuovo decreto lavoro. Sono state tante le misure intavolate dalla nuova squadra di Governo, in materia di lavoro, tra queste la più attesa è, senza dubbio, l’aumento degli stipendi, per effetto del taglio del cuneo fiscale.

Nello specifico, all’articolo 34 viene stabilito che per i periodi di paga dal primo luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sulla tredicesima, lo sconto sui contributi previdenziali sale da due punti a sei punti percentuali per chi percepisce una retribuzione lorda annua fino a 35 mila euro. Mentre, saranno applicati sette i punti percentuali per chi guadagna fino a 25 mila euro lordi all’anno.

Il risultato è un aumento in busta paga che va dai 50 ai 100 euro al mese. Andiamo a vedere alcune simulazioni di quello che succederà agli stipendi nei prossimi mesi.

Aumentano gli stipendi: quanto si guadagnerà in più

Stando alle ultime simulazioni, l’aumento in busta paga da luglio a dicembre 2023, andrà dai 50 agli 80 euro per i lavoratori che guadagnano fino a 25 mila euro lordi all’anno. Sale tra i 90 ed i 100 euro l’aumento per le retribuzioni fino a 35 mila euro. Proprio come ha specificato il Mef, l’aumento in busta paga riguarderà i mesi tra luglio e dicembre, esclusa la tredicesima.

Entrando nel dettaglio, chi percepisce una retribuzione lorda di 10 mila euro annui, avrà un aumento pari a 25,67 euro, per un totale di 269 euro. Per le retribuzioni di 12 mila 500 euro lordi all’anno è previsto un aumento di circa 32 euro, per un totale di 336 euro. I lavoratori che guadagnano 15 mila euro all’anno incasseranno 38 euro al mese in più (404 euro totali). Chi conta su un reddito di 20 mila euro all’anno, riceverà ogni mese 43 euro in più in busta paga, per un totale 460 euro. Una retribuzione di 22 mila 500 euro lordi all’anno porterà un aumento di 49 euro al mese (518 euro totali). Sale a 55 euro, il ritocco al rialzo in busta paga, nel caso di retribuzioni di 25 mila euro lordi annui, per un totale di 578 euro.

Il taglio del cuneo fiscale, porterà un aumento in busta paga di circa 56 euro (542 euro totali) per chi guadagna 30 mila euro lordi annui. Infine, sarà di 65 euro (in totale 591 euro) l’aumento per chi guadagna 35 mila euro lordi all’anno.