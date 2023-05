Esiste un fantastico lago sospeso sull’oceano: dove è possibile ammirarlo

Andiamo a scoprire dove è situato precisamente questo angolo di paradiso capace di attirare visitatori da diverse parti del mondo e quali sono le sue peculiarità

Il mondo è ricco di posti fantastici e capaci di far stropicciare gli occhi. Alcuni lasciano talmente di sasso che quasi non sembrano veri. Eppure esistono e spesso e volentieri non sono nemmeno così lontani. Quello che andremo ad “esplorare” ora è talmente assurdo che sembra sfidare ogni legge della fisica.

Si tratta di un lago di oltre tre chilometri quadrati che sembra sospeso sull’oceano. Uno scenario quasi magico divenuto negli anni una vera e propria cartolina. Ma di si trova per l’esattezza?

Lago di Sorvagsvatn: le caratteristiche di questo capolavoro della natura

Ribattezzato lago di Sorvagsvatn è il più grande presente nelle magnifiche e incontaminate isole Faroe, arcipelago del Nord Europa situato a metà tra la Scozia, la Norvegia e l’Islanda. In realtà però non appartengono a nessuno di questi tre territori, bensì fanno parte del Regno di Danimarca pur avendo un governo autonomo.

In totale le isole sono 18 e tute di origine vulcanica. Molto amate da chi predilige i viaggi naturali, sono ancora piuttosto inesplorate e per questo “salve” dal turismo di massa. A ciò va aggiunto che l’uomo almeno per ora non ha fatto troppi danni sul territorio, che è modellato soprattutto dall’attività vulcanica e dai ghiacciai. Essendo molto roccioso sono piuttosto tipiche le scogliere sul mare.

Tornando al lago di Sorvagsvatn come si può evincere dall’immagine sottostante è posto a circa 40 metri sopra il livello del mare. L’unico sbocco che ha sull’oceano è la maestosa cascata Bosdalafossur. Fortunatamente lo svuotamento è solo parziale visto che il lago riesce a conservare gran parte della riserva idrica.

Per potersi lasciare andare alla contemplazione di questo spettacolo mozzafiato bisogna andare per la precisione presso l’isola di Vagar la più occidentale dell’arcipelago che vanta una superficie di 176 km e circa 3.000 abitanti. In tutto sono circa 50.000 i privilegiati che abitano in queste isole mentre il punto più alto sfiora i 900 metri sul livello del mare.

Unica nota dolente è il clima. Di base è oceanico subpolare e influenzato dalla corrente nord-atlantica. Ciò significa che gli inverni sono piuttosto rigidi e che sono le ondate di vento sono continue e a dir poco gelate. Per questo la scelta del periodo in cui andare diventa fondamentale. Per chi arriva dall’Europa meridionale ed è abituato ad un clima mediterraneo, certe temperature sono difficilmente sopportabili.