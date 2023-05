Pensione, domanda accolta: quanto tempo devo aspettare per ricevere il primo assegno | Attesa infinita

Se la tua domanda per il pensionamento è stata accolta dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale allora quanto devi aspettare per ricevere il primo pagamento?

La domanda di pensionamento viene accolta, certamente non puoi che essere felice di essere arrivato o arrivata a questo importantissimo traguardo della tua vita.

Adesso però tutto è nelle mani dell’ Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) che dovrà mandarti il primo accredito. Quanto tempo esattamente ci vorrà?

Generalmente il tempo di attesa necessario è di 60 giorni, ma c’è anche un massimo di attesa che si può verificare nell’invio del primo cedolino a coloro che devono ricevere la pensione e che non supererà i 90 giorni.

Ma quali sono dunque i tempi di attesa per ogni tipologia di pensionamento? Ecco quanto ci vuole esattamente.

Pensione: ecco i tempi necessari per ottenere l’accredito INPS

L’accredito delle pensioni ovviamente sarà differente in base alla tipologia di pensione che è stata sottoscritta. Qui l’elenco delle pensioni più utilizzate e dei tempi di attesa che bisognerà aspettare: Pensione anticipata ordinaria 60-90 giorni; Pensione anticipata lavoratori precoci 60-90 giorni; Pensionati quota 100 settore privato 60-90 giorni; Pensionati quota 100 settore pubblico 6 mesi; Opzione Donna 12 mesi (dipendenti) e 18 mesi (autonomi); Pensione di vecchiaia per i non vedenti 12 mesi; Pensione con 41 anni di Contributi 21 mesi; Pensione di vecchiaia con 66 anni di età e 20 anni di contributi 18 mesi.

Per verificare il pagamento della prima rata della pensione basta andare sul sito dell’Inps al link ‘Stato di un Pagamento‘ e poi cliccare sul pulsante in alto ‘Utilizza lo Strumento’, oppure sempre sul sito inps al link ‘Inps Cedolino della Pensione‘ e anche in questo caso cliccando sul pulsante per utilizzare lo strumento.

Stai riscontrando dei ritardi? In caso di anomalie o ritardo nel pagamento, è consigliabile sollecitare l’INPS tramite il servizio online “INPS Risponde” o prendere un appuntamento telefonico con l’operatore della sede territoriale dell’INPS, ricordiamo che anche il CAF o Patronato di zona può essere d’aiuto per questo genere di necessità.

Dunque se hai una tipologia di pensione che rientra in questi che sono stati elencati, questo è il tempo che più o meno dovresti aspettare, ma ovviamente cerca di essere sempre connesso con l’INPS e di farti sentire con loro per qualsiasi ritardo o cosa che non dovesse essere come descritto.