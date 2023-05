Euro rari, scopri i 50 centesimi che ti fanno guadagnare tanti soldi: potresti averli nel portafogli

Non solo le monete antiche possono valere tanti soldi, alcuni tesoretti si nascondo anche tra le monete in euro. Scopriamo i 50 centesimi che ti fanno guadagnare una cifra pazzesca.

Il pensiero comune è che ad interessare i collezionisti e gli appassionati di numismatica siano solo le monete antiche. Eppure, sono tanti gli esemplari più recenti ad essere particolarmente desiderati da chi colleziona monete rare e di valore. Ne sono un esempio, alcuni rari 50 centesimi che possono arrivare a valere diverse migliaia di euro.

Come di consueto, però, quando si parla di monete da collezione è necessario specificare che non tutti i 50 centesimi di euro possono far guadagnare un bel gruzzoletto, ma solo quelli che hanno determinate caratteristiche. Innanzitutto, ad attirare l’attenzione degli esperti di numismatica sono le monete rare. Gli esemplari difficilmente reperibili in giro, ovviamente, hanno una domanda notevolmente superiore all’offerta. Ed è proprio la rarità di queste monete che le rende così preziose. Di norma, le monete rare sono quelle coniate in un numero limitate di pezzi, oppure, quelle ritirate dalla circolazione per errori di conio.

Un altro particolare che non sfugge all’occhio dei collezionisti e gli appassionati di monete è lo stato di conservazione della moneta. Solitamente, il valore sale in presenza di una monete in ottime condizioni, o per meglio dire in condizioni Fior di Conio. Viceversa, può scendere notevolmente, il valore di una moneta che presenta evidenti graffi o segni di usura. Detto questo, non ci resta che scoprire quali sono i 50 centesimi di euro che valgono una vera e propria fortuna.

Euro rari: i 50 centesimi più preziosi

Nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi esemplari di 50 centesimi, per cui, è chiaro che non tutti sono pezzi di valore. In particolare, ad essere molto ricercati nel mondo della numismatica sono i 50 centesimi del 1999. Come molti ricorderanno, infatti, l’entrata in vigore dell’euro risale al 2002, ciò nonostante, alcuni stati come, ad esempio, la Francia, la Spagna e l’Olanda hanno deciso di riportare sulla facciata dei propri 50 centesimi, la data dell’approvazione alla moneta unica un particolare che rende queste monete da 50 centesimi, piuttosto rari.

In più, sempre in quell’anno, alcune Zecche hanno commesso degli errori di conio. Ne è un esempio quella francese che ha realizzato delle monete in euro di colore più scuro rispetto a quello consueto.

Pertanto, possedere una di queste monete significherebbe guadagnare diverse miglia di euro, fino a superare la cifra di 13 mila euro.