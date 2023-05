Come impedire a Google di spiarti: tutti i passaggi per non rischiare | Non è difficile

Hai l’impressione di essere spiato da Google, le sue app e i suoi assistenti vocali? Allora è arrivato il momento di disattivare il microfono! Scopri come fare.

Al giorno d’oggi, il cellulare è uno strumento davvero indispensabile, dal quale nessuno o quasi, si separa neanche per un istante. Tuttavia, spesso il nostro smartphone può diventare una vera e propria fonte di preoccupazione, soprattutto, quando ci si accorge di essere ascoltati anche quando in realtà non dovrebbe.

In particolare, a creare i maggiori timori è proprio Google, il suo assistente vocale e le sue app che potrebbero ascoltare tutto ciò che viene detto, in qualsiasi momento della giornata.

Ma cosa fare affinché non siano troppo “impiccioni”? Una buona soluzione per evitare che Google ci spii è disattivare del tutto il microfono. Nelle prossime righe vediamo il procedimento da seguire passo per passo.

I passaggi per disattivare il microfono

Lo smartphone è diventato un oggetto indispensabile nella vita di tutti noi. Purtroppo, però, è spesso anche fonte di preoccupazione, soprattutto, riguardo al tema privacy. Ad esempio, sono in tanti ad avere la sensazione di essere spiati da Google, le sue app ed il suo assistente vocale. Ma come impedire che ascoltino tutto ciò che diciamo? Ovviamente, una buona soluzione potrebbe essere quella di disattivare del tutto il microfono. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice sia in caso di Android che iPhone.

Per gli androidiani basterà entrare nelle Impostazioni, andare alla voce Google e, successivamente, cliccare su “Ricerca, assistente e funzioni vocali”. In questa sezione, bisognerà accedere a “Voce” e poi toccare “Risultati vocali” per impostarlo su off. Lo stesso procedimento può essere fatto per “Hey Google e Voice Match”. Per impedire che “Ok Google” funzioni a schermo spento, basterà entrare nelle impostazioni Google, toccare la voce “Assistente Google” e poi “Schermata di blocco”. Nel caso dovesse apparire una schermata che chiede di accettare o rifiutare, l’opzione era già disattivata. Viceversa, sarà necessario spostare la dicitura su Off. Come abbiamo accennato, per gli utenti iPhone il procedimento è pressoché uguale. Basterà andare nell’app, toccare la foto profilo e scegliere la voce Impostazioni e poi “Voce e assistente”, dove sarà possibile spegnere l’interruttore della funzione di assistente vocale.

Un’altra soluzione per evitare che Google ci ascolti è bloccare l’accesso al microfono all’intera app Google. In questo caso, gli utenti iPhone dovranno scegliere la voce “Privacy e Sicurezza” dalle Impostazioni dove si potrà negare l’autorizzazione all’app che si vuole fermare, spegnendo il suo interruttore. La procedura è la stessa in caso di Android. Va specificato che, dopo aver bloccato in questo modo il microfono, alcune app potrebbero non funzionare correttamente, qualora si volesse usare il comando vocale. In questo caso, potrebbe essere necessario concedere nuovamente le autorizzazioni, magari scegliendo l’opzione “Chiedi sempre” per avere un miglior controllo.