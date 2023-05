Fabio Fazio, quanto guadagna: il patrimonio accumulato in 40 anni di carriera | E non è finita

Dopo l’addio alla Rai, si è riacceso l’interesse sul conduttore televisivo Fabio Fazio, più volte al centro di polemiche per via del suo stipendio stellare. Scopriamo a quanto ammonta.

Dopo quasi quarant’anni, il conduttore televisivo Fabio Fazio ha ufficializzato l’addio con la Rai. Come molti sanno, infatti, Fazio ha recentemente firmato un accordo con Warner Bros. Discovery e debutterà in autunno sul Nove con la sua, ormai, inseparabile collega Luciana Littizzetto.

Si chiude così, almeno per il momento, la lunga carriera da presentatore di Fazio per il servizio pubblico nazionale, iniziata nel 1982 con il programma “Black Out”. I successi ed i guadagni da allora sono stati tantissimi, fino ad arrivare alla trasmissione “Che tempo che fa”, vera e propria punta di diamante tra quelle del palinsesto Rai.

Il programma ha, senza dubbio, portato a Fabio Fazio importanti soddisfazioni professionali, oltre che guadagni da capogiro, proprio come ha svelato lo stesso conduttore in un’intervista del 13 settembre 2017 al Corriere della Sera, dove ha dichiarato “2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960 mila; ma, non si sa perché, tutti i giornali hanno scritto 11 milioni e 200” ha concluso Fazio con un velo di sgomento. Il conduttore, infatti, è stato più volte al centro di polemiche per l’importo del suo stipendio, prime fra tutte le accuse di Di Maio e Salvini per il suo cachet ritenuto troppo alto. Per tale ragione, sono tanti i curiosi riguardo a quanto guadagnerà Fazio in Warner Bros. Discovery.

Fabio Fazio: quanto guadagnerà in Warner Bros. Discovery

Proprio come ha dichiarato Fazio, il suo stipendio in Rai ammontava a 2 milioni e 240 mila euro. Una cifra da capogiro che, però, non sembrava essere particolarmente oneroso per la rete di Viale Mazzini, che ha dichiarato “Fazio costa 50 mila euro a puntata di prima serata e 13 mila a puntata di seconda serata oltre a 7 mila euro come autore. 50 mila è, euro più euro meno, quanto prendono Carlo Conti e Antonella Clerici a serata”.

Ad ogni modo, dopo l’annuncio dell’addio a casa Rai, lo stipendio ed il cachet di Fabio Fazio tornano a fare notizia e non sono pochi a chiedersi “quanto guadagna il conduttore in Warner Bros. Discovery”.

Ebbene, al riguardo non ci sono ancora certezze, tuttavia, Warner Bros. Discovery ha fatto sapere “Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale” poi ha sottolineato “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”.