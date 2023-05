Gratta e Vinci, le regioni dove la dea bendata è stata generosissima: pioggia di milioni | Ma c’è dove non si vince mai

Il 2023 ha portato molta fortuna a un cittadino della Basilicata che ha vinto un premio esorbitante con un gioco che in molti fanno sperando di dare una svolta alla propria vita. Di cosa si tratta? chi è il vincitore?

I primi mesi dell’anno sono stati grandiosi per 24 persone che hanno cambiato completamente vita diventando milionari. A comunicarlo è l’AGIMEG, Agenzia di stampa mercato dei giochi, che ha comunicato come il Gratta e Vinci ha creato nuova ricchezza.

Vincite milionarie con in Italia ci sono nuovi ricchi

L’AGIMEG ha spiegato come i biglietti fortunati dei Gratta e Vinci hanno fruttato premi per ben 58 milioni di euro. I vincitori sono in tutta Italia e ognuno in una città differente. Particolare attenzione è da porre sui 24 vincitori che sono diventati milionari in diverse località italiane. Mentre se osserviamo la distribuzione dei giocatori baciati dalla dea bendata nelle regioni d’Italia, sono ben 13 quelle che hanno ospitato vincite da capogiro a 6 zeri.

Ecco quali sono le regioni con uno o più giocatori vincenti:

Lombardia vede 4 Gratta e Vinci con premi milionari;

Campania conta 3 vincitori;

Piemonte, come la Campania ha visto 3 persone diventare milionarie;

Emilia, Lazio, Puglia, Veneto e Romagna vantano 2 nuovi milionari per ciascuna regione;

Basilicata, Calabria, Alto Adige, Trentino, Marche, Abruzzo e Toscana un solo vincitore a testa.

Quali sono le regioni senza vincitori di Gratta e Vinci

Sono molte le regioni che sono rimaste ancora senza alcun giocatori vincenti. Tra queste ci sono la Liguria, Umbria, Molise, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia che ancora non hanno avuto nessuna vincita milionaria. Ma ci sono anche la Sardegna e la Sicilia che ancora non possono ancora vantare cittadini diventati milionari con un semplice Gratta e Vinci.

Ma tornando alle regioni che hanno visto vincite per un totale di 8 milioni di euro, ci sono la Campania e la Lombardia in pole position e a seguire le altre indicate nella lista.