Come cambiare il medico di base senza muoverti da casa: sembra impossibile ma basta pochissimo

Per chi non lo sapesse, è possibile cambiare il proprio medico di base anche comodamente da casa. Ecco come fare passo per passo.

Fino a poco tempo fa, cambiare il proprio medico di base, per i motivi più disparativi, era un vero e proprio grattacapo. File chilometriche agli sportelli per non parlare delle interminabili telefonate. Fortunatamente, di recente, è stata concessa la possibilità di completare questa procedura anche comodamente da casa ed in totale autonomia. Come? Basta essere in possesso di SPID e con soli pochi clic il gioco è fatto!

Per chi ancora non fosse in possesso di un’identità digitale (SPID), ricordiamo che è possibile ottenerla rivolgendosi ad uno degli Identity Provider autorizzati, presentando i seguenti documenti:

• carta di identità elettronica (CIE), carta di identità cartacea o passaporto in corso di validità e non scaduti, rilasciati dallo stato italiano;

• codice fiscale italiano o tessera sanitaria italiana (non scaduta);

• casella di posta elettronica (e – mail);

• numero di telefono cellulare abilitato alla ricezione di messaggi SMS.

I tempi di rilascio dello SPID sono veramente brevissimi e, soprattutto, consente a tutti i privati cittadini e alle imprese che ne sono in possesso, di accedere velocemente ai servizi della Pubblica Amministrazione come, ad esempio, l’INPS, L’Agenzia delle Entrate, l’Inail, Comuni e molti altri, oltre che ai servizi online dei soggetti privati aderenti. In più, proprio come abbiamo anticipato, consente di cambiare il proprio medico di base comodamente da casa. Nelle prossime righe scopriamo il procedimento passo per passo.

Come cambiare il medico di base direttamente da casa

Per cambiare il proprio medico di base in totale autonomia e comodamente da casa, è necessario innanzitutto, essere in possesso di SPID ed individuare il sito tramite cui la propria ASL di competenza eroga il servizio.

Va specificato che, ogni regione ha una propria procedura da seguire, anche se non sono poi così differenti l’una dall’altra. In linea generale, basterà effettuare una ricerca su Google basata sulla propria regione di residenza. Ad esempio, digitando nel motore di ricerca “come cambiare medico Campania” o “come cambiare medico Lombardia” appariranno i portali dedicati, in questo caso rispettivamente “Fascicolo Sanitario Elettronico e “Sinfonia”.

Una volta individuato il sito basterà accedere con la propria identità digitale, avviare la ricerca dei Medici di Medicina Generale (MMG) disponibili e selezionare il nuove medico scelto. La sostituzione avviene immediatamente e la richiesta viene inoltrata al nuovo medico di base, oltre che salvata nei database dell’Azienda Sanitaria di competenza.