Cena fuori: le regole da seguire per mangiare in modo sano ed equilibrato

Cenare fuori non significa per forza trasgredire. Se si sta seguendo una dieta o comunque si vuole evitare di mangiare cibi troppo grassi o calorici bisogna tenere a mente alcune semplici raccomandazioni

L’errore che si commette quando si segue una dieta è pensare di dover rinunciare ai momenti di convivialità con amici e parenti. Ma non è affatto così, anche seguendo un regime alimentare ristretto si può cenare fuori e in buona compagnia, per cui dobbiamo toglierci dalla testa questa convinzione.

Sicuramente, possiamo seguire delle accortezze per cercare di mantenere un regime più ligio possibile, senza avere l’indomani dei sensi di colpa. Che poi, una cena fuori dovrebbe essere un’occasione per stare bene e per goderci un momento insieme a persone che vogliamo bene, per cui non dovremmo mai privarcene o pensare addirittura che stiamo facendo qualcosa di sbagliato.

Le indicazioni da seguire per mangiare sano anche quando si va a cena fuori

Prendere delle precauzioni però è lecito. Una di queste potrebbe essere ad esempio quella di studiare già il menù e scegliere in anticipo cosa mangiare. Questo ci aiuterà anche a bilanciare i pasti nel resto della giornata che non vanno assolutamente saltati, per non rischiare di arrivare appunto affamati e ottenere l’effetto opposto, dato che non riusciremo a resistere di fronte a nulla, rischiando addirittura di ingozzarci più del dovuto.

Un’altra buona abitudine potrebbe essere quella di chiedere e fare anche quelle domande che a volte pensiamo essere di troppo, come il metodo di cottura o la scelta degli ingredienti, che possono essere utili a capire se quella portata può fare a caso nostro. O ancora, si potrebbe pensare di condividere delle portate in modo tale da assaggiare un qualcosa che ci invoglia senza sensi di colpa o di ordinare delle verdure, come un’insalata, che hanno un ruolo importante per la nostra sazietà e, a seguire, una portata principale.

Per quanto riguarda i condimenti, spesso possono risultare eccessivi, proprio perchè aggiungono una serie di calorie che potremmo evitare. E allora, perchè non chiederli a parte in modo da essere noi a dosarli? E ancora, con porzioni abbondanti, perchè continuare ad ordinare? Ricordiamo di ascoltare il nostro senso di sazietà e di mangiare quanto basta.

E poi, basta con le solite bevande gassate e zuccherine e ricordiamo di limitare gli alcolici. Un calice di vino è concesso, magari sorseggiamolo lentamente e per il resto limitiamoci a bere più acqua, in modo da restare idratati e mangiare di meno. Perché, iniziando a bere subito un bel bicchiere d’acqua, saremo presto più sazi e dunque meno ingordi.