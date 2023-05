Computer quantistici, arriva la svolta: ecco in quali mercati sono già disponibili | Epocale

Una società specializzata in tecnologia quantistica ha appena presentato e rilasciato i primi computer quantistici al mondo. Dove si è verificato ciò e quali sono i risvolti futuri

Il progresso tecnologico è sempre più costante e ogni giorno lascia in dote qualcosa di stupefacente. Una delle ultime innovazioni in ordine di tempo potrebbe completamente rivoluzionare l’esperienza dei fruitori.

Ebbene sì, stiamo parlando dei computer quantistici che si possono portare in giro come un normale laptop. Dopo sporadiche presentazioni e apparizioni negli anni passati, queste macchine sono state finalmente lanciate sul mercato.

Computer quantistici: quali sono i modelli in vendita e i relativi prezzi

A compiere questo grande passo è stata la SpinQ Technology società specializzata in tecnologia quantistica, che ha appena presentato a Macao e rilasciato in Giappone i primi computer quantistici portatili al mondo. Tre i modelli disponibili: Gemini Mini, Gemini e Triangulum. La nota “dolente” è rappresentata dai prezzi visto che si parte da 8.500 euro per il modello base.

Per chi non fosse troppo avvezzo o non conosca affatto la materia, i computer quantistici sono dispositivi di calcolo basati sul fenomeno della meccanica quantistica. A differenza dei normali pc, questi strumenti non operano con i bit ma con i qubit (bit quantici). In questo modo hanno un rendimento migliore e sono più efficienti e veloci.

Questo perché un qubit può assumere sia 0 che 1 contemporaneamente mentre un normale bit può essere 0 o 1. Ne consegue che i computer quantistici hanno la capacità di risparmiare molto tempo e di eseguire calcoli in maniera più rapida rispetto a quelli che tradizionali a cui siamo abituati.

Il più “economico” dei tre è il Gemini Mini. Ha un sistema a 2 qubit equipaggiato con un touchscreen che pesa circa 14 kg. Non un peso piuma insomma, ma era preventivabile. Arriva equipaggiato con il software CASTOR che simula operazioni ad 8 qubit. Il Gemini è il modello intermedio e costa “appena” 40.000 euro. Il sistema è pressappoco il medesimo dell’altro. Di fatto è solo più pesante e costoso.

Non si conoscono invece i dati relativi ai prezzi del Triangulum, che si differisce in maniera sostanziale dagli altri due modelli. Ha un sistema a 3 qubit e un altro software a corredo, SpinQuasar. Roba da veri esperti insomma, anche perché prima di lasciarsi andare ad un investimento così ingente è necessario comprendere l’uso che si può fare di questi computer quantistici. Al momento solo il mercato giapponese può vantare questi nuovi pc. A quando l’arrivo in Europa? Chissà, ma la sensazione è che non passerà poi chissà quanto tempo.