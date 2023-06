Alla scoperta delle bellezze italiane | Una guida per viaggiare risparmiando

Organizza la tua vacanza in Italia: divertimento, attrazioni e un ottimo risparmio

Si avvicina l’estate ed è ormai tempo di decidere quali saranno le nostre mete. Organizzare un viaggio non è mai semplice. Bisogna scegliere la compagnia giusta e una località che possa garantirci svago e relax.

Con gli avvenimenti che hanno sconvolto il mondo negli ultimi anni ci ritroviamo purtroppo a fronteggiare un grosso problema prima di partire: i costi esorbitanti richiesti per spostamenti e pernottamenti.

Di recente sono aumentati i prezzi di quasi tutte le mete turistiche, dunque per concedersi ugualmente una bella vacanza bisogna fare scelte oculate e optare per soluzioni talvolta creative. A tal proposito, la soluzione per visitare luoghi magnifici e spendere poco esiste, basta seguire poche semplici indicazioni e scoprire il nuovo progetto per rilanciare altre tipologie di spostamento.

Quali sono gli itinerari da scegliere?

Il segreto per la tua vacanza quest’anno è uno solo: viaggiare in treno. Percorrere il proprio viaggio su ruote è la scelta migliore per evitare il caro voli e godersi un’esperienza nuova e ricca. I treni sono un mezzo molto più economico e quest’anno giunge peraltro un nuovo progetto che sostiene gli spostamenti su binario.

Top Rail è un’iniziativa volta a incentivare il turismo ferroviario, spingendo i viaggiatori a usufruire di un mezzo di locomozione poco scelto per le vacanze.

Questo progetto ideato da UIC (Union internationale des chemin de fer) propone dei pacchetti specifici per invogliare i turisti a partire in treno e visitare le località più belle della costa italiana.

Ecco solo alcuni degli itinerari proposti:

la Costa degli Etruschi – viaggiando tra Pisa e Grosseto sarà possibile seguire la linea degli Etruschi e scoprire i più interessanti borghi della Toscana ;

– viaggiando tra Pisa e Grosseto sarà possibile seguire la linea degli Etruschi e scoprire i più interessanti borghi della ; la Costa degli dei in Calabria – un viaggio lungo il litorale calabrese , alla scoperte delle più belle spiagge della zona. Un percorso che conta ben 55 km di spiagge e tocca meraviglie della regione come Tropea e Pizzo calabro;

– un viaggio lungo il , alla scoperte delle più belle spiagge della zona. Un percorso che conta ben e tocca meraviglie della regione come Tropea e Pizzo calabro; la Cefalù line – dalle stazioni di Punta Raisi e Palermo centrale si potrà giungere alla splendida Cefalù, che vi regalerà bellissime spiagge e un patrimonio architettonico mozzafiato.

Affrettati a prenotare

Consulta gli itinerari disponibili di Top Rail. Scegli le tue mete preferite e lanciati in quest’avventura estiva. Online troverai tutti i percorsi che si estendono lungo la costa italiana. Un viaggio nelle bellezze della tua nazione, impossibile da perdere.