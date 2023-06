Risparmio, e se ti dicessimo che a fine anno ti ritrovi con 1200 euro in più? Prova e vedrai

Grazie ad un trucchetto piuttosto semplice ed intuitivo è possibile risparmiare fino a 100 euro al mese. Ma in che modo si può concretizzare tutto ciò? Tutti i dettagli in merito

Risparmiare del denaro è qualcosa che può tornare utile in qualsiasi momento. Alle volte però risulta estremamente difficile visti i continui rincari e gli stipendi sempre uguali. C’è anche da dire però che molte persone non sono propriamente in grado di centellinare i propri soldi e di tenerli da parte.

A tal proposito può tornare utile una semplice tecnica che aiuta a racimolare una piccola parte dei propri guadagni, che si può quantificare in circa 100 euro al mese. Una cifra che moltiplicata per i mesi dell’anno consegnerebbe un gruzzoletto di 1.200 euro. Di fatto l’equivalente di un mensile.

Cosa bisogna fare ogni giorno per risparmiare 100 euro al mese

Per riuscire in questo intento la prima cosa da fare sarebbe eliminare i caffè e le altre bibite che si consumano giornalmente nei momenti di pausa durante il lavoro. Un caffè al giorno (in molti casi anche di più), comporta una spesa al termine del mese di circa 25-30 euro. Potrebbe anche andar peggio con le bibite qualora si opti per qualcosa che non sia l’acqua.

Un’altra voce su cui si dovrebbe cercare di abbattere i costi è quella relativa ai mezzi di trasporto. Spostarsi in bus, in tram o in metro è di gran lunga più propedeutico per il risparmio. Stesso discorso per il cibo. Meglio se portato da casa piuttosto che comprato al bar o ad una tavola calda.

Possono sembrare piccolezze, ma se si sommano per ogni giorno del mese (o comunque per la maggior parte) vanno ad incidere e non poco sul bilancio familiare. Essere più meticolosi per quanto concerne questi aspetti può essere un buon viatico per risparmiare almeno 100 euro al mese.

Per chi non si vuole accontentare c’è inoltre la possibilità di investire il proprio denaro per cercare di trarre dei profitti futuri. Un tentativo può essere fatto su Moneyfarm. Basta registrarsi al sito e poi iniziare ad investire. Questo però è solo un secondo eventuale step che non sta sempre bene a tutti. Altre soluzioni per spendere meno e ritrovarsi con dei soldi in più sono invece smettere di fumare, risparmiare sui detersivi, utilizzare lampade a risparmio energetico e fare la lista della spesa (e quindi comprare solo ciò che realmente serve in casa). Non ci credi? Basta fare un tentativo e vedere che effetto fa.