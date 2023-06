Patente digitale sul telefono, arriva la svolta: come ottenerla e in che modo funziona

Tra la fine del 2023 e il 2024 sarà possibile avere disporre della patente digitale direttamente sul proprio smartphone. Andiamo a vedere come funziona e cosa bisogna fare per poterla avere

L’app IO rappresenta il futuro per quanto concerne i servizi relativi alla pubblica amministrazione. Dal 2020 rappresenta lo strumento per accedere ai vari bonus che si sono susseguiti come il cashback, il bonus vacanze e il bonus 500 euro destinato ai giovani. È servito inoltre per custodire il Green Pass nel periodo dei vaccini.

Per questa è arrivata a 33,7 milioni di download, ma a quanto pare le novità non finiscono qui. A breve infatti accoglierà anche la patente digitale. Il Governo l’ha già promossa da tempo e il lancio (salvo clamorosi imprevisti) è previsto nel biennio 2023-2024.

Patente digitale sul telefono: come ottenerla e come avvalersene

A dichiararlo è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, Alessio Butti, che ha annunciato che la patente di guida potrà essere sempre portata con sé tramite smartphone. In questo modo si possono evitare sanzioni qualora si dimentichi a casa il documento fisico.

Un primo passo verso un cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani, che porterà al portafoglio elettronico europeo che includerà altri documenti utili a livello internazionale. D’altronde la patente digitale sarà anche un documento per il riconoscimento dell’identità ed essendo salvato all’interno di wallet certificati si riduce anche il rischio di falsificazione e l’aggiornamento avviene in tempo reale.

In questo modo il cittadino può accorgersi dello stato di validità della patente praticamente in tempo reale. Chi però preferisce rimanere ancorato alle vecchie tradizioni può anche stampare il formato digitale e quindi il QR code corrispondente. Di fatto sarà un po’ come il Green Pass e il codice generato sarà riconoscibile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e sarà impossibile smarrirlo.

Basterà infatti accedere al proprio portafoglio digitale (in questo caso l’app IO) con le proprie credenziali dello SPID. Se poi viene smarrito il cellulare, i dati della patente digitale saranno sempre accessibili tramite cloud e potranno essere condivisi facilmente. Ma non è tutto. L’applicazione ricorderà al cittadino la data di scadenza della patente, del bollo auto e della polizza RCA e non è da escludere che in futuro possa includere servizi come la prenotazione online per il rinnovo della patente e il pagamento tramite PagoPA. Al momento il tutto è in fase di lavorazione e l’ambizione è realizzare un sistema unico che include anche gli altri documenti tra cui la Carta d’Identità Elettronica.