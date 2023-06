Sono alti i guadagni di un pilota di MotoGP? Una classifica lo svela | Sorprese in vista

La passione per le moto da corsa paga: quanto guadagnano i piloti e chi è il più pagato di MotoGP

Il mondo dello sport è spesso al centro di discussioni a causa degli stipendi altissimi di alcune categorie. Vero è però che solitamente è il calcio a essere messo al centro del mirino, in quanto i suoi atleti sono strapagati e vengono acclamati come vere e proprie celebrità dello spettacolo. Tuttavia anche il motociclismo è molto seguito in Italia e non mancano i suoi “vip”, con altrettanti alti stipendi.

Le remunerazioni nel mondo motociclistico sono effettivamente alte, ma molto dipende in realtà dagli accordi che gli sportivi riescono a strappare alle società, le quali a loro volta si nutrono degli sponsor che le sostengono.

A partire dalla fine di marzo 2023 è ricominciato il MotoGP mondiale e l’attenzione è pertanto molto concentrata su tale universo. Alcune indagini hanno fatto una stima dei guadagni dei piloti e ne è venuta fuori una classifica interessante.

I guadagni dei grandi piloti di MotoGP

A inizio del tour mondiale partito in Portogallo, che si concluderà il 26 novembre 2023 a Valencia, la trepidazione per conoscere gli ingaggi dei piloti è ancora alta. Al momento non si sa granché al riguardo, per cui resta la suspence sugli stipendi del nuovo campionato.

Tuttavia qualche ipotesi la possiamo azzardare, considerando che sono di dominio pubblico le retribuzioni dello scorso anno. Nella precedente stagione del MotoGp tra i più pagati figuravano i seguenti piloti:

Remi Gardner e Raul Fernandez in ex-aequo con uno stipendio di circa 250 mila euro , insieme anche ai colleghi Marco Bezzecchi e Darryn Binder ;

e in ex-aequo con uno stipendio di circa , insieme anche ai colleghi e ; l’italiano Luca Marini con un guadagno di 300 mila euro ;

con un guadagno di ; Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio con un incasso di 375 mila euro ;

e con un incasso di ; Brad Binder e Takaaki Nakagami con 500 mila euro ;

e con ; Miguel Oliveira con 625 mila euro ;

con ; Aleix Espargaro con 750 mila euro.

Ma la vera top five dei più pagati del MotoGP è questa:

il pilota piemontese Francesco Bagnaia , con uno stipendio di 4,3 milioni di euro ;

, con uno stipendio di ; Fabio Quartararo e Joan Mir che hanno percepito 6 milioni di euro ;

e che hanno percepito ; Maverick Vinales che ha guadagnato 10 milioni di euro ;

che ha guadagnato ; Marc Marquez che addirittura è arrivato a 14 milioni di euro.

Cosa aspettarsi dal tour 2023

Date le premesse e gli sponsor scesi in campo quest’anno con le grandi case motociclistiche, le aspettative restano molto alte. Non resta che aspettare il disvelamento dei cachet da capogiro 2023.