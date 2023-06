Come ricevere buoni Amazon gratuiti, i trucchi che probabilmente non conosci | Inizia da subito

I buoni Amazon sono molto ambiti e ricercati per poter acquistare prodotti sul noto e-commerce a costo zero. Ma come si ottengono? Ecco alcuni trucchi e consigli.

Amazon è uno dei più grandi rivenditori online al mondo, che offre una vasta gamma di prodotti. Molti di noi amano fare acquisti su Amazon, ma anche risparmiare denaro allo stesso tempo. Non tutti sanno come fare quindi abbiamo deciso di stilare un utile elenco per svelarvi i segreti su come ricevere totalmente gratis buoni spendibili sul sito di acquisti online.

Trucchi e consigli su come ottenere buoni Amazon gratis

Fortunatamente, ci sono modi per ottenere buoni Amazon gratuiti che possono essere utilizzati per acquistare prodotti gratis o scontati. In questa guida, vi guiderò attraverso i diversi metodi per ottenere buoni Amazon gratuiti.

Iscriviti ad Amazon Prime

Uno dei modi migliori per ottenere buoni Amazon gratuiti è iscriversi ad Amazon Prime. Se sei uno studente, puoi registrarti per una prova gratuita di sei mesi di Amazon Prime. Ci sono molte caratteristiche interessanti di Amazon Prime, come lo streaming di film e spettacoli televisivi, la spedizione gratuita per molti prodotti ed offerte esclusive per i membri.

Unisciti ai siti di sondaggi e recensioni

Alcuni siti web offrono dei buoni Amazon gratuiti in cambio di recensioni e opinioni sui prodotti. Puoi registrarti su questi siti e guadagnare punti che possono essere scambiati in buoni Amazon. Alcuni dei siti più popolari includono Toluna, PrizeRebel e Swagbucks. Ricorda che questi siti sono totalmente legittimi, tuttavia, ci possono essere regole specifiche da seguire.

Utilizza le app di cashback

Ci sono molte app per lo shopping che offrono cashback in contanti o buoni Amazon. Alcune delle app più popolari includono Rakuten, Honey e Ibotta. Questi servizi di cashback ti offrono un bonus di benvenuto e poi rimborsano una parte del tuo acquisto sotto forma di cashback.

Segui i tuoi social media preferiti

Segui i tuoi negozi preferiti su Facebook, Twitter e Instagram. Molte aziende offrono sconti e buoni attraverso i social media. Inoltre, puoi iscriverti alla newsletter dei negozi per ricevere le offerte preferite direttamente nella tua casella di posta. Puoi anche cercare i hashtag come #BuoniAmazonGratis su Instagram e Twitter per scoprire le ultime offerte e promozioni

Utilizza le carte di credito con cashback

Molte società di carte di credito offrono programmi di cashback. Ci sono alcune carte di credito che possono essere utilizzate per fare acquisti su Amazon e ottenere cashback. Assicurati di scegliere una carta di credito che offra il cashback su Amazon e di ricordarti di pagare la tua carta in modo tempestivo per evitare interessi e spese extra.

Approfitta delle offerte di Amazon

Amazon offre molti sconti e offerte speciali per i propri prodotti. Amazon Prime Day è un esempio di offerta speciale che ti permette di risparmiare molti soldi su una vasta gamma di prodotti. Inoltre, Amazon offre spesso codici promozionali e coupon che possono essere utilizzati per ottenere sconti sui prodotti selezionati.