Il sesso diventa un sport: al via il primo campionato europeo, e dove poteva disputarsi?

La notizia è stata riportata dal Daily Mirror e l’inizio del torneo è fissato per l’8 giugno. Ma qual è l’obbiettivo di questo nuovo sport? Scopriamolo insieme

Può sembrare goliardico o una fake news ma invece è tutto vero. In Svezia il sesso diventa ufficialmente uno sport e a tal proposito è stato organizzato un campionato europeo (European Sex Championship), il primo della storia che inizierà proprio nel paese scandinavo (per l’esattezza a Goteborg) a partire dall’8 giugno. Ad organizzarlo è stata la Federazione svedese del sesso che ha aperto le iscrizioni a qualsiasi cittadino proveniente dal vecchio continente.

La competizione durerà diverse settimane in cui ogni partecipante dovrà competere per 6 ore al giorno. Sono previste ben 16 discipline tra cui seduzione, sesso orale e naturalmente la penetrazione. Ma qual è l’obiettivo finale?

Campionato europeo del sesso: come si svolge e cosa fare per “vincere”

Il presidente della Swedish Sex Asssociation Dragan Bratych ha dichiarato che alla base di questo “nuovo sport” c’è l’intenzione di massimizzare il piacere. Un parametro a cui vengono attribuiti dei punti. In pratica più piacere si prova più si ottengono punti durante le sfide. A ciò si aggiungono delle valutazioni finali in una divisione del 70% di voti del pubblico e del 30% di voti della giuria.

Stando alle prime stime sarebbero già 20 i concorrenti che hanno presentato la domanda. Sicuramente si tratta di personaggi senza troppi fronzoli e che non hanno problemi nel cimentarsi nell’arte più antica del mondo dinanzi a tutti. L’organizzazione ha inoltre specificato che non ci sono esclusioni circa le tipologie di coppia, anzi, l’orientamento sessuale potrebbe svolgere un ruolo strategico nel corso della rassegna continentale.

Insomma di sport strani il mondo ne è pieno, ma la possibilità di praticare del sesso a livello agonistico di certo è di quanto più bizzarro si possa sentire. Inoltre vista la tematica è facile lasciarsi andare ad un po’ di sana ironia. Tra le battute diventate virali c’è senz’altro “non si tratta di un gioco di velocità”. D’altronde quando c’è il piacere alla base di tutto, allungare i tempi è qualcosa di logico.

A prescindere da ciò è una nuova dimensione mai vista prima e che è destinata a far parlare molto. In attesa di capire lo svolgimento e gli esiti delle gare, già il solo fatto che sia stata introdotta una novità simile la dice lunga sui passi in avanti a livello mondiale. Spesso il sesso viene percepito come argomento tabù perché ritenuto volgare. In realtà non c’è nulla di più fisiologico.