Bonus 150 euro, finalmente in arrivo gli ultimi bonifici: chi sono i fortunati beneficiari

Sono finalmente in arrivo gli ultimi bonifici relativi al bonus 150 euro una tantum. Ecco chi sono i fortunati beneficiari.

Sembrava essere calato il sipario sul bonus 150 euro una tantum ed, invece, nelle ultime ore continua a far parlare di sé. La misura, che lo ricordiamo è stata introdotta con il decreto Aiuti ter lo scorso autunno, prevedeva un sostegno economico in favore dei cittadini in maggiore difficoltà a causa del caro energia e dell’impennata dell’inflazione. Infatti, per ottenere il beneficio, erano richiesti redditi non superiori a 20 mila euro.

Nei mesi scorsi, sono stati diversi milioni i cittadini che hanno ricevuto la somma spettante. Si contano quasi 22 milioni di fruitori dell’indennità prevista dal decreto Aiuti ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022. In più, il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 ha ampliato ulteriormente la platea di beneficiari, concedendo la possibilità di accedere all’indennità anche ad altre categorie, inizialmente escluse. Ad esempio, sono stati inclusi nella misura in un secondo momento, i lavoratori ed i professionisti sprovvisti di partita iva, se in possesso dei requisiti necessari. Tuttavia, tanti altri, sebbene in possesso dei requisiti richiesti, sembrano essere stati clamorosamente esclusi dalla misura. C’è da dire che i consistenti ritardi nella lavorazione delle domande hanno contribuito ad allungare i tempi di attesa. Per cui, chi ha inoltrato domanda entro aprile 2023 come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, i ricercatori ed i dottorandi, i lavoratori autonomi senza partita iva sono ancora in attesa dell’indennità, fortemente voluta dall’ex Governo Draghi. Si stima una platea potenziale di circa 80 mila beneficiari.

Fortunatamente, sembra che di recente qualcosa si stia muovendo. In particolare, una categoria di cittadini dovrebbe ricevere il pagamento del bonus proprio nei primi giorni del mese di giugno. Tutte le informazioni al riguardo sono visibili nei fascicoli previdenziali INPS dei richiedenti.

Bonus 150 euro: in arrivo nuovi bonifici INPS

Buone notizie in arrivo per chi attende, ormai da mesi, il bonus 150 euro una tantum. Al momento, a festeggiare l’imminente arrivo dei nuovi bonifici INPS sono i percettori di disoccupazione agricola competenza 2022. Per questa categoria di beneficiari il pagamento è previsto proprio in questi primi giorni di giugno.

Insomma, finalmente una ventata di speranza per tutti coloro che, pur avendo diritto all’indennità una tantum, ancora non si sono visti riconoscere l’imposto.

Ad ogni modo, si aspettano nuove conferme da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che mettano finalmente la parola fine a questa lunga attesa.