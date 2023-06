Depositare soldi in banca non è più la soluzione migliore: quanto conviene tenere fermo sul conto

Depositare i soldi in banca o utilizzarli in altro modo? Le risposte che cercavi

Con l’avvento di tecnologie come i pagamenti digitali e le criptovalute, tenere tutti i propri risparmi bloccati in un conto corrente può non essere più la scelta più sensata. Infatti, ci sono diversi motivi per cui oggi può essere conveniente tenere parte dei propri soldi “fermi” invece di tenerli su un conto bancario.

Tassi di interesse bassi

Con l’attuale basso tasso di interesse sui conti correnti, depositare i propri soldi in banca può non essere particolarmente vantaggioso. Infatti, in alcuni casi il saldo del conto può addirittura diminuire a causa della bassa remunerazione offerta dalle banche.

Costi aggiuntivi

In molti casi, i conti correnti possono comportare costi aggiuntivi come canoni di gestione, commissioni per prelievi o bonifici. Questi costi, sebbene possano sembrare piccoli singolarmente, possono avere un effetto cumulativo significativo sulla salute finanziaria nel corso del tempo.

Inflazione

L’inflazione riduce il potere d’acquisto del denaro nel tempo. Ciò significa che, se teniamo tutti i nostri risparmi in un conto corrente, possiamo finire per perdere denaro a lungo termine. Invece, tenere una parte dei propri fondi “fermi” in investimenti a basso rischio o titoli di Stato può essere un modo per superare l’inflazione e far crescere i propri risparmi.

Diversificazione del portafoglio

Come per qualsiasi investimento, la diversificazione è un modo per minimizzare i rischi e massimizzare i benefici. Tenere una parte dei propri fondi fermi, magari in un fondo comune di investimento a basso rischio, è un modo per diversificare il proprio portafoglio e limitare la dipendenza da un unico tipo di investimento.

Pagamenti digitali

Con l’aumento dell’utilizzo di pagamenti digitali come PayPal o carte di credito con cashback, tenere una parte dei propri soldi fuori dal conto corrente può essere conveniente per ottenere prezzi scontati e ridurre i costi di utilizzo delle carte. Tuttavia, è importante tener presente che queste opzioni potrebbero comportare alcune limitazioni sulla liquidità e sulla possibilità di accesso immediato ai propri fondi.

Considerando tutti questi fattori, diventa chiaro come mantenere tutti i propri risparmi bloccati sul conto corrente non sia la scelta più conveniente per tutti. Ciò non significa che mantenersi solamente in investimenti a basso rischio sia la migliore soluzione per tutti, come gli investimenti azionari. Infatti, ogni situazione finanziaria è diversa e richiede una pianificazione personalizzata per poter ottenere i migliori risultati.