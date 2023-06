Guadagnare 40 mila euro per lavorare una volta ogni sei mesi | Basta non avere paura dell’altezza!

In questo momento pensi che cambiare una lampadina sia un’operazione semplice ed alla portata di tutti, ma presto capirai che non è proprio così.

Farai fatica a crederci ma c’è chi guadagna la bellezza di 20 mila dollari per cambiare una lampadina ogni sei mesi. Sì, cambiare una lampadina non è certamente tra i lavori più remunerativi al mondo, del resto, si tratta di un compito davvero banale, a patto che non lo si faccia a 500 metri d’altezza.

La notizia, che in questi anni ha fatto letteralmente il giro del web, ha come protagonista Kevin Schmidt, uno scalatore che veniva pagato ben 20 mila dollari per cambiare una lampadina ogni sei mesi. Un’impresa che potrebbe sembrare pagata troppo, salvo sapere che il compenso così alto è dovuto al particolare che l’uomo per concludere l’operazione doveva arrampicarsi, praticamente in mezzo al nulla, su una torre in South Dakota.

Nel giro di pochissimo tempo, le immagini di Schmidt che scala la torre sono diventate virali lasciando di stucco milioni di utenti, per l’incredibile disinvoltura dello scalatore nel compiere tale operazione. La sua storia al limite della realtà è finita anche sul Daily Mai, per cui, vale la pena scoprire qualche dettaglio in più sul project manager della Sioux Falls Tower and Communications.

Guadagna 20 mila dollari ogni sei mesi per cambiare una lampadina: l’incredibile storia di Kevin Schmidt

Kevin Schmidt non è solo un uomo estremamente coraggioso, ma è anche addestrato a dovere. Lo scalatore conosce bene i pericoli e sa bene come evitarli per portare a termine il proprio compito in totale sicurezza. Dal video, che conta quasi un milione e mezzo di visualizzazioni, si percepisce tutta la disinvoltura dell’uomo che, una volta su in cima, si scatta pure un selfie.

Un’impresa tutt’altro che semplice e che la maggior parte di noi comuni mortali non farebbe mai e poi mai! Del resto, si parla di un’arrampicata a quasi 500 metri di altezza, con pochi meccanismi che tengono attaccato l’uomo, che procede con prudenza per assicurarsi di non cadere.

Il footage, ripreso da un drone, regala una prospettiva di quanto sia incredibilmente alta la torre scalata da Schmidt, sulla quale deve cambiare una lampadina ogni sei mesi, così che i piloti della zona siano messi in condizione di continuare a vedere l’antenna anche nelle ore di buio oppure in caso di scarsa visibilità.