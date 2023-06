I BTP Valore spopolano tra i risparmiatori: esiste un modo per guadagnare bene in soli 4 anni

Arriva BTP Valore, la nuova frontiera dei titoli di Stato. L’azione va a ruba e i rendimenti sono buoni

I titoli di stato sono il modo più sicuro per investire e ottenere un rendimento vantaggioso. Emessi e garantiti direttamente dal governo italiano rappresentano una garanzia per piccoli e grandi risparmiatori che hanno cifre da investire.

Di recente sono stati lanciati i cosiddetti BTP Valore, che sono stati attivi da lunedì 6 giugno sino alle 13,00 di venerdì 9 giugno. Queste azioni statali sono andate letteralmente a ruba, grazie ai tanti vantaggi che concedono. Ad esempio:

la struttura cedolare , che permette di incassare un premio fedeltà del 5×1.000 sul capitale investito;

, che permette di incassare un premio fedeltà del sul capitale investito; le tasse e le commissioni, poiché sui profitti vi è una ritenuta del 12,50%, mentre le commissioni sono addirittura a carico dell’ente emittente.

Ma quali sono i vantaggi di cui godono coloro che posseggono un conto alla Posta? La risposta è semplice e davvero remunerativa.

Che vantaggi ha chi possiede un conto con Poste italiane

Proprio il Ministero del Tesoro con un comunicato ha spiegato che suddetti Btp possono essere acquistati anche attraverso il sistema del Banco Posta. Dunque vi può accedere sia chi è in possesso di un conto corrente sia chi invece ha aperto un libretto postale.

Vi sono alcune condizioni da rispettare per poter aderire all’opzione Btp valore, ovvero:

bisogna aver sottoscritto il contratto sui servizi di investimento ;

; bisogna aver compilato il questionario MIFID ;

; è necessario avere un deposito titoli associato al proprio libretto/conto corrente.

Soddisfatti tutti questi requisiti, si può quindi accedere al BTP Valore. I vantaggi per i sottoscrittori di conti Poste italiane sono enormi. Il titolo di stato in questione prevede già di per sé molti elementi positivi, quali una spesa esigua per l’acquisto (ovvero un minimo di 1.000,00 euro), un rendimento sicuro e una durata di 4 anni.

Per i possessori dei conti Banco Posta vi si aggiunge che nei 4 anni di durata del Btp potranno addirittura guadagnare il 15%. Questa azione si rivela dunque una vera occasione per i piccoli risparmiatori.

Quali sono i prossimi passi da seguire

Se hai acquistato i Btp valore e sei tra i fortunati che hanno già un conto alla posta, non ti resta allora che aspettare e vedere fruttare progressivamente il tuo investimento.

Per chi invece non sia riuscito ad accaparrarsi un titolo in questa parentesi di lancio, consigliamo di tenere d’occhio l’andamento del mercato. Si potrebbe verificare l’apertura di una nuova parentesi di titoli statali acquistabili.