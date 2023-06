Bonus zanzariere 2023: come richiederlo e quali sono i requisiti per ottenerlo | Per un’estate serena

Ecco in che modo si può accedere al bonus zanzariere 2023. Quali sono i requisiti richiesti e quali sono le modalità per presentare la domanda

L’arrivo delle giornate calde è sinonimo di finestre aperte. Per poterlo fare senza problemi però è necessario essere dotati di zanzariere altrimenti si corre il serio rischio di essere invasi dalle zanzare e da insetti di ogni tipo.

Installarle su tutti gli infissi della propria abitazione non è una cosa di poco conto a livello economico, ma al contempo esistono delle agevolazioni che consentono di poterle acquistare con un risparmio dilazionato nel tempo. Infatti con il bonus zanzariere si può beneficiare di una detrazione abbastanza importante.

Bonus zanzariere 2023: chi può ottenerlo e come richiederlo

Il beneficio è stato prorogato anche nel 2023 ed è dedicato a chi entro la fine dell’anno effettua dei lavori volti a mettere le zanzariere nella propria abitazione. Consente di ottenere una detrazione Irpef o Ires del 50% che viene applicata alla spesa eseguita entro il 31 dicembre 2023 fino ad un massimo di 60mila euro per unità immobiliare. Di fatto si tratta di un intervento di riqualificazione energetica dell’immobile alla stregua di quelli relativi alle schermature solari previsti dall’ecobonus.

I sistemi installati devono però avere determinate caratteristiche per quanto riguarda l’efficientamento energetico dell’abitazione. È infatti necessario che le zanzariere acquistate siano oscuranti e proteggano dalla luce del sole, con un valore Gtot superiore a 0,35 così da impedire l’aumento della temperatura all’interno dell’edificio.

A ciò va aggiunto il fatto che i sistemi devono avere il marchio Ce. Attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e rientra nei parametri previsti dall’Unione Europea per quanto concerne la sicurezza. Le zanzariere non possono essere smontabili da parte del soggetto che decide di apporle.

Per richiedere il bonus zanzariere bisogna andare nell’area dedicata alle detrazioni fiscali del sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). Il tutto deve essere fatto rigorosamente entro 90 giorni dall’installazione. Le persone fisiche possono accedere al servizio tramite il sistema email e password o in alternativa tramite lo Spid. Per le persone giuridiche c’è un’unica opzione che consiste nell’uso della email e della password. Dunque, una gran bella opportunità per fare qualcosa di costruttivo per la propria casa. Ormai anche in virtù delle estati aride degli ultimi anni è indispensabile essere ben attrezzati con delle zanzariere di ultima generazione. Meglio affrettarsi però il 2023 seppur ancora lungo non è di certo eterno.