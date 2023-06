Scoppia la crisi dell’olio extravergine d’oliva: sarà davvero introvabile? | Scenari inquietanti

Allarme olio extra vergine di oliva: costa accadendo al prodotto e perché?

L’olio extra vergine di oliva è in assoluto uno dei prodotti alimentari più utilizzati in cucina, soprattutto per chi segue la dieta mediterranea. Negli ultimi tempi i prezzi di questo prodotto sono decisamente lievitati, ma a quanto pare dietro l’angolo si nasconde un pericolo ancora più grande.

Dalla crisi Covid-19 tanti sono gli alimenti che hanno subito una ricollocazione sul mercato a prezzi molto più alti. Tanto è dovuto anche alla scarsità degli approvvigionamenti, ma nell’ultimo periodo le cose si sono molto aggravate e c’è un’associazione che sta provando a denunciare il fenomeno olio già da un po’.

Assitoil (Associazione Italiana dell’Industria Olearia) ha infatti lanciato un allarme da non sottovalutare: a quanto pare l’olio extravergine sta per diventare introvabile.

Le cause dietro la crisi incombente

Il problema da affrontare è dunque la penuria di olio extravergine. Il primo paese europeo che sta già riscontrando questa criticità è la Spagna, ma a breve la crisi toccherà anche l’Italia.

Assitoil avverte i consumatori che la produzione di olio di oliva scarseggia e sta diminuendo progressivamente. I primi segnali evidenti sono la mancanza a scaffale del prodotto, finanche nei più grandi supermercati.

Assitoil aveva lanciato un allarme già a ottobre 2022, prevedendo che ben presto la produzione di olio non avrebbe coperto il fabbisogno richiesto. Le stesse aziende che lo producono e commercializzano cominciano a preoccuparsi di non poter garantire i quantitativi richiesti dal mercato. Si rischia perciò di trovare tutti scaffali vuoti.

I motivi dietro la crisi sono svariati, ma fondamentalmente tutti rintracciabili nell’unica grande causa della crisi climatica.

Dunque la siccità degli ultimi periodi provocata dai disastrosi cambiamenti climatici che sono ormai al centro della nostra attenzione e di molte agende politiche internazionali, sta causando un calo produttivo tale da vedere addirittura un -30% di olio disponibile.

Quali sono le indicazioni da seguire per non peggiorare le cose

Le condizioni da rispettare per non peggiorare ulteriormente la situazione sono indicazioni rivolte a:

rivenditori , i quali devono interrompere le promozioni sottocosto per lanciare il prodotto, in quanto non aiutano la già grave situazione;

, i quali devono interrompere le per lanciare il prodotto, in quanto non aiutano la già grave situazione; consumatori, i quali sono invitati a non fare scorte di olio, creando nei supermercati ulteriori disagi alla filiera. Si consiglia peraltro, laddove possibile, di rivolgersi ai produttori locali, nonostante i costi dell’olio risultino leggermente più alti.