Netflix: quanto costa l’Utente extra, cosa consente di fare e come aggiungerlo

Si tratta di una nuova funzione figlia dello stop definitivo alla condivisione degli account Netflix. Tutte le info riguardo il funzionamento e i prezzi

Netflix è sempre in continua evoluzione. Dopo diversi mesi di titubanza ha deciso di bloccare definitivamente la condivisione degli account. Un ritardo che non è stato propriamente casuale visto che il tempo in più per ponderare la decisione è servito a costruire delle alternative valide in grado di non scontentare oltremodo gli utenti.

D’altronde già la notizia dell’addio alla condivisione degli account Netflix aveva scatenato un’enorme ondata di polemiche. Per questo la piattaforma americana ha deciso di dare vita ad “Utente Extra” in modo tale da attutire il malcontento degli abbonati. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Utente extra Netflix: come funziona e quanto costa attivarlo

In pratica con una spesa aggiuntiva di 5 euro rispetto al normale abbonamento è possibile condividere ancora l’account con i membri della famiglia o con gli amici aggiungendolo al “nucleo domestico”. Si tratta di un ulteriore slot chiamato appunto “Utente Extra” che avrà un profilo, un account e una password personali.

Il costo del servizio sarà però pagato dalla persona che lo ha invitato a condividere l’abbonamento. Per quanto concerne i benefici di questo nuovo sistema si possono annoverare: l’accesso a serie Tv, film, documentari e altri contenuti senza limiti e la possibilità di guardare Netflix a casa in viaggio con qualsiasi dispositivo connesso ad Internet su cui è installata l’app di Netflix.

Ma non è tutto. Si potrà disporre della medesima qualità audio e video dell’abbonato che ha mandato l’invito. Dunque non è richiesto il costo di un abbonamento separato per poter usufruire per esempio della qualità migliore dei video.

Una differenza sostanziale però rispetto ad un account normale però c’è. Gli utenti extra possono guardare Netflix solo su un dispositivo alla volta. Stesso dicasi per i contenuti che si ha intenzione di scaricare. Un’altra limitazione importante è che non ci si può associare ad un account familiare se non si è fisicamente nello stesso paese.

Passando ai costi con l’abbonamento Standard di 12,99 euro al mese lo slot utente extra può essere aggiunto al prezzo di 4,99 euro al mese mentre per un abbonamento Premium di 17,99 euro al mese gli slot utente extra (fino ad massimo di 2) possono essere aggiunti a 4,99 euro ciascuno al mese. Per poter concretizzare tutto ciò non resta che acquistare uno spazio extra, invitare l’utente che si vuole “privilegiare” e aspettare poi che crei il proprio account.