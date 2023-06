Canone Rai: restano pochi giorni per smettere di pagarlo, poi non potrai più lamentarti

Mancano pochi giorni alla scadenza del termine per richiedere l’esenzione al pagamento del Canone Rai relativamente al semestre luglio – dicembre 2023. Ecco a chi spetta e come smettere di pagarlo.

Il Canone Rai è l’imposta che deve essere corrisposta da chiunque sia in possesso di un televisore, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato o meno. L’importo della tassa sulla tv ammonta a 90 euro annui, spalmato in dieci rate con scadenza tra gennaio ed ottobre. Da qualche anno, il Canone Rai è incluso nelle bollette emesse dalla società che eroga la fornitura elettrica che, a sua volta, provvederà a versare gli importi direttamente allo Stato. Proprio come per le altre tasse, è obbligatoria che venga corrisposta da tutti, a patto che, non spetti il diritto all’esenzione del Canone Rai. Ad esempio, è esonerato chi non possiede un apparecchio televisivo per ricevere le trasmissioni radiotelevisive, come una tv o una radio. Possono smettere di pagare il Canone Rai anche gli over 75 con un reddito inferiore a 8 mila euro e i diplomatici o i militari stranieri.

Tuttavia, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulla tv non scatta in automatico, ma è necessario presentare una specifica domanda. Nello specifico, si tratta di un’autocertificazione che può essere presentata in diverse modalità. Il contribuente può richiedere l’esonero attraverso la posta raccomandata, inviando il modulo all’agenzia delle entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino, avendo cura di allegare una copia del documento di identità in corso di validità. E’ possibile inoltrare la richiesta anche online, sul sito dell’agenzia delle entrate, accedendo con le proprie credenziali Fisconline nell’apposita sezione dedicata al pagamento del canone. In alternativa, ci si può rivolgere ad un intermediario come, ad esempio, un Centro di Assistenza Fiscale o un commercialista.

In tutti i casi, esistono delle precise scadenze da rispettare affinché possa essere riconosciuto tale diritto e, ad oggi, restano solo pochi giorni per richiedere l’esenzione per il secondo semestre, quello relativo al periodo luglio – dicembre 2023. Ecco quando scade l’opportunità.

Canone Rai: quando scade il termine per l’esenzione

Come abbiamo detto, l’esonero al pagamento del Canone Rai non scatta in automatico, ma va richiesto entro un determinato termine.

Ad esempio, per chiedere l’esenzione relativa al secondo semestre luglio – dicembre 2023 il gong chiama a raccolta fino al 30 giugno. Insomma, mancano pochi giorni per smettere di pagarlo!

Superata tale data, sebbene venga inviata l’istanza, avrebbe valore solo per il 2024.