Collasso per colpo di calore, quali sono i sintomi e come prevenirlo | Il problema riguarda tutte le età

Con l’arrivo di temperature molto alte, potremmo essere vittime di un colpo di calore e collassare. Il problema riguarda le persone di tutte le età, per cui, meglio imparare a riconoscerne i sintomi e prevenire.

L’estate è, senza dubbio, la stagione della spensieratezza per tanti, ma quanto caldo! E con le alte temperature si sa, non si scherza! Il caldo può causare danni, anche piuttosto seri. Chiunque può essere vittima di un colpo di calore e collassare. Il problema non riguarda solo anziani e bambini, ma persone di tutte le età.

Per questo motivo, imparare a riconoscere i primi sintomi è di fondamentale importanza per poter intervenire in tempo ed evitare severe conseguenze come, ad esempio, il collasso cardiaco, ovvero, un improvviso calo di pressione arteriosa che causa una riduzione dell’afflusso del sangue e, quindi, dell’ossigeno agli organi del corpo, a partire dal cervello.

Come spesso accade, la prevenzione è la miglior cura, pertanto, il Ministero della Salute ha fornito le Linee Guida per proteggere tutti.

Collasso per colpo di calore: sintomi e prevenzione

Quando le temperature sono molto alte, il nostro corpo inizia a soffrire e sono diversi i segnali che ci invia per farci capire che qualcosa non va. Il primo campanello d’allarme da non sottovalutare è la comparsa di nausea e mal di testa o, peggio, “confusione mentale”. In qualche caso, potrebbero comparire crampi e un impellente necessità di bere. Anche un pallore improvviso e una forte sonnolenza potrebbero indicare una sofferenza causata dal caldo.

Qualora, dovessero essere accusati i sintomi appena descritti, la cosa migliore da fare è contattare il proprio medico oppure il 118. Nell’attesa, potrebbe essere utile seguire i consigli dispensati da praticamente tutti i canali di comunicazione, con l’arrivo dei primi caldi. Innanzitutto, meglio spostarsi in un luogo fresco, distendersi e tenere le gambe alzate. Per abbassare la temperatura del corpo, potrebbe essere una buona mossa anche utilizzare dei panni freschi e strizzati. Gli esperti suggeriscono di bere, anche se a piccoli sorsi e non ghiacciata.

Ad ogni modo, come sempre la prevenzione è la miglior cura. Quindi, meglio evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, idratare per bene il corpo bevendo tanta acqua e preferire alimenti come frutta e verdura di stagione. Specifichiamo che, questi consigli non sostituiscono in alcun modo il parere medico.