Guadagnare in sicurezza: 3 alternative per investire senza rischiare i propri risparmi

Fare investimenti sicuri e ottenere un buon rendimento: con il conto deposito vincolato si può

Per chiunque sia alla ricerca di una fonte di guadagno sicura e piuttosto ben remunerativa esiste la possibilità di investire nei cosiddetti conti deposito. Essi sono degli strumenti finanziari tra i più sicuri in circolazione, in quanto offrono la possibilità di versare piccole o grandi cifre in conto e ottenere in cambio dei rendimenti annui che maturano durante i mesi. Nello specifico tra i più vantaggiosi vi sono i conti deposito vincolati.

Trattasi cioè di strumenti attraverso i quali i soldi da noi versati e quindi investiti vengono “vincolati” per un determinato periodo di tempo, restano cioè bloccati e non possono essere prelevati. Questo periodo può oscillare da pochi mesi ad alcuni anni e in base all’opzione da noi scelta, ci permetteranno di guadagnare sulla base dei tassi di interesse che faranno maturare il rendimento su tali fondi.

Conti deposito a 12, 36 e 60 mesi: quali scegliere

Esistono conti deposito vincolati di vari tipi, ma quali sono quelli migliori su cui puntare? Eccone alcuni esempi:

conti deposito vincolati a 12 mesi – sono molte le banche che offrono questa possibilità, ma tra di esse spicca Banca Sistema , un istituto bancario indipendente che garantisce un guadagno netto di 549,10 euro al netto di tasse e oneri vari depositando la cifra di 20.000,00 euro sul conto. Insomma garantisce un tasso lordo del 3,70% ;

– sono molte le banche che offrono questa possibilità, ma tra di esse spicca , un istituto bancario indipendente che garantisce un guadagno netto di al netto di tasse e oneri vari depositando la cifra di 20.000,00 euro sul conto. Insomma garantisce un ; conti deposito vincolati a 36 mesi – la migliore opzione per i 36 mesi è Guber Banca , un istituto fondato nel 1991 e specializzato nella gestione di credito problematico. In questo caso con un deposito di circa 20.000 euro si otterrà un tasso lordo annuo del 4,70% su un periodo di 3 anni;

– la migliore opzione per i 36 mesi è , un istituto fondato nel 1991 e specializzato nella gestione di credito problematico. In questo caso con un deposito di circa 20.000 euro si otterrà un tasso lordo annuo del su un periodo di 3 anni; conti deposito vincolati a 60 mesi – per questo tipo di conti la scelta migliore non può che ricadere su Illimity che grazie al Conto deposito premium ci propone un tasso lordo annuo del 4,75%.

Qual è la tipologia migliore da scegliere?

Tutte e tre le tipologie di conto deposito sono molto sicure e vantaggiose da un punto di vista del rendimento. Quello che dobbiamo valutare di procedere a investire è la tempistica, cioè dobbiamo avere ben presente che vincolare i fondi vuol dire poi non poterli smuovere per il periodo di tempo che andiamo a indicare. Perciò se li versiamo in un conto vincolato a 60 mesi, si deve avere chiaro che la durata di 5 anni non sarà possibili prelevare quei soldi né chiudere il conto.