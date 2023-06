Le città più economiche del mondo in cui vivere: Italia non pervenuta

I dati si basano sull’analisi condotta dal portale Mercer sul costo della vita per il 2023 nelle diverse aree del mondo. Ecco in quali città conviene più vivere

Il costo della vita in diverse città del mondo è piuttosto elevato e i gli strascichi lasciati dal Covid e del lungo conflitto da Russia e Ucraina ha inasprito ancor di più la situazione. Molti cittadini purtroppo non riescono più a reggere certi esborsi anche perché i loro guadagni sono i medesimi e talvolta sono costretti ad emigrare.

Un quadro piuttosto drammatico così come emerge dall’analisi condotta dal portale Mercer sul costo della vita per il 2023 nelle diverse aree del mondo. A partire dal 1994 la società di consulenza americana si occupa di indagare sulla qualità della vita per quanto concerne i costi da sostenere nella varie città del mondo.

Le 10 città più economiche del mondo: la classifica completa

In questo modo ha potuto constatare quali sono le città più care e quali invece le più economiche sparse in giro per il pianeta. Il tutto è stato realizzato grazie alla registrazione delle fluttuazioni dei costi delle principali categorie di beni o servizi così da poterne comprendere gli eventuali aumenti o diminuzioni di anno in anno.

Sono stati presi in considerazione diverse categorie tra le quali si possono annoverare: le abitazioni, i trasporti, il cibo, le forniture domestiche, i servizi per la casa, la cura personale, l’abbigliamento e le calzature, la ricreazione e l’intrattenimento e anche i vizi come l’alcol e il tabacco.

Tutti fattori di una certa rilevanza che possono fare la differenza nello stile di vita delle persone, ragion per cui più sono bassi e più ci sono buone possibilità di vivere meglio. Ma quali sono queste città di gran lunga più convenienti delle altre? Eccole di seguito.

Sono tutte città asiatiche e africane con qualche eccezione europea e centroamericana. Tra queste spiccano Islamabad e Karachi in Pakistan, Bishkek in Kirghizistan, Dushanbe in Tagikistan, Windhoek in Namibia, Ankara in Turchia, Tunisi in Tunisia, Durban in Sudafrica e Tashkent in Uzbekistan. Non c’è nessuna città italiana e nemmeno qualcuna del centro o nord Europa, il che lascia intendere gli stili di vita differenti rispetto ai posti menzionati.

All’opposto invece troviamo tra le città più care al mondo Hong Kong, Singapore, Zurigo, Ginevra, Berna e Basilea in Svizzera, New York e Los Angeles negli Stati Uniti, Tel Aviv in Israele, Copenaghen in Danimarca, Nassau (Bahamas).