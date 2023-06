Supermercato, attenzione quando arrivi alla cassa: il trucchetto che ti porta a spendere ancora di più

Uno studio condotto in California ha appurato che nei supermercati viene ancora utilizzata una vecchia tecnica che ci spinge ad acquistare i prodotti che si trovano vicino alle casse

Quando ci si reca al supermercato a fare la spesa bisogna sempre prestare la massima attenzione per cercare di non spendere troppo acquistando prodotti inutili. Non sempre però si riesce perché le tentazioni sono sempre dietro l’angolo e a quanto pare sono anche piuttosto sistematiche.

Avete mai notato che i cioccolatini, le caramelle e altre tipologie di snack sono sempre in prossimità delle casse? Non si tratta di un caso, bensì di una strategia di marketing volta ad ottimizzare al massima la vendita di questi prodotti. Essendo l’unico luogo del supermercato dove dobbiamo passare necessariamente non possiamo non notarli.

Cosa troviamo vicino alle casse e perché questi determinati prodotti si trovano proprio lì

Su questo trucchetto è molto importante uno studio condotto recentemente che ha analizzato il perché del posizionamento del “junk food” in quella zona del negozio. Nello specifico la ricerca è stata condotta da un team dell’Università di Davis in California ha preso come campione 102 esercizi commerciali di questo genere tra cui supermercati, drugstore e grandi magazzini in quattro città della zona nord del noto stato americano.

I risultati della ricerca sono stati abbastanza chiari. Su oltre 26mila prodotti posizionati vicino alle casse le categorie maggiormente reperibili erano: caramelle (31%), gomme da masticare (18%), bevande zuccherate (11%), snack salati (9%), mentine (7%) e dolci (6%). Al contrario invece l’acqua rappresentava solo il 3% e la frutta e la verdura appena l’1%.

Ciò significa che vicino alle casse dei supermercati (non solo quelli californiani visto che gli Usa dettano spesso i trend) nel 70% dei casi troviamo alimenti e bevande appartenenti alla categoria dello junk food.

Nel Regno Unito per frenare questo andamento hanno proposto di togliere gli snack dai pressi della casse. Un provvedimento che sarebbe da prendere come spunto per cercare di aiutare i consumatori. Al contempo si dovrebbe lavorare anche sulla consapevolezza degli avventori dei supermercati visto che per il loro bene devono imparare a scegliere se acquistare o meno determinati articoli.

Questo sia per risparmiare denaro ed evitare inutili sprechi e sia per motivi di salute. Lasciarsi andare qualche volta ad un po’ di cibi non propriamente sani rientra nella norma, ma perseverare può risultare estremamente nocivo nel lungo periodo. Quindi meglio non lasciarsi sopraffare da questo meccanismo quando arriva il momento di fare compere al supermercato.