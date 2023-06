Raffreddare casa senza condizionatore si può: i trucchi infallibili da seguire

Le alternative al condizionatore esistono, basta solo conoscerle e applicarle. Così facendo si può tenere fresca la casa senza spendere cifre esorbitanti

Si è fatta attendere un po’ di più quest’anno, ma alla fine l’estate arrivata e con lei le prime ondate di calore. Per questo è necessario trovare delle contromisure per cercare di sopperire alle temperature elevate. I condizionatori sono in cima alla lista delle preferenze. D’altronde con la loro azione immediata garantiscono subito quel refrigerio di cui la casa ha bisogno.

Chiaramente bisogna mettere in conto un maggior dispendio in termini energetici e in questa fase non è propriamente qualcosa di positivo visti i continui rincari con cui dobbiamo fare i conti. A ciò va aggiunta una spesa di manutenzione e il costo dell’apparecchio per chi si appresta a comprarli per la prima volta.

Raffreddare casa senza condizionatori: i trucchetti da conoscere

Oltre al fattore economico va considerato anche quello salutare. Infatti molte persone soffrono l’aria condizionata e finiscono per contrarre raffreddori o malanni simili che di certo non sono piacevoli. C’è anche chi non la sopporta a prescindere e quindi è meglio trovare delle alternative che seppur abbiano un impatto differente, possono comunque rivelarsi utili.

Il ventilatore è sicuramente in cima alla lista delle misure differenti per sopperire al caldo. Si nutre dell’aria che c’è nell’ambiente circostante, quindi all’inizio sicuramente può essere positivo, ma poi è meglio spegnerlo visto che comunque non servirebbe più a nulla.

La seconda opzione è quella delle tende chiare. Consentono di trattenere il calore e di schermare i raggi del sole. Evitare di accendere le luci quando non servono e fare qualche doccia fresca durante l’arco della giornata sono altri due viatici importanti verso la strada per il refrigerio.

Gioca un ruolo basilare anche l’alimentazione. Di base vi verrebbe da chiedervi perché, ma in realtà la spiegazione è piuttosto semplice. Mangiare cibi sani e freschi con abbondanza di frutta e verdura aiutano il corpo a mantenere il giusto livello di temperatura. Il tocco finale lo fanno la gestione delle porte e delle finestre. Sarebbe opportuno spalancare solo la mattina presto e la sera dopo che il sole è tramontato. Nelle ore calde invece è meglio abbassare serrande e persiane così da non far entrare troppa aria calda. Tutti consigli utili e soprattutto non troppo dispendiosi da un punto di vista economico. Per questo sarebbe bene seguirli così da tenersi freschi e al contempo risparmiare.