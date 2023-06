Viaggi estivi: conviene andare in treno o in automobile? Facciamo due conti

Andiamo a vedere quanto costa partire da Roma o Milano con il treno o la macchina per raggiungere alcune delle principali località turistiche italiane

Il tempo delle vacanze estive è ufficialmente iniziato con il solstizio d’estate del 21 giugno 2023. In questa fase è lecito lasciarsi andare a qualche giorno di relax e di riposo anche perché non è semplice lavorare in città quando le temperature superano i 30°. L’Italia sotto questo punto di vista offre tantissimi posti dove potersi rigenerare.

C’è l’imbarazzo della scelta. Bisogna solo scegliere in base alle proprie preferenze e chiaramente alle proprie disponibilità economiche. Prendendo in considerazione Roma e Milano i due più grandi centri del paese andiamo a vedere quanto costa raggiungere alcune rinomate località turistiche in treno o in macchina.

Viaggi estivi in Italia: comparazione prezzi auto e treni

Ad esempio raggiungere Vernazza (Liguria, Cinque Terre) da Milano è decisamente semplice. Per coprire la distanza di 250 km in treno la tariffa parte da 22.60 euro in questa fase mentre in auto tra benzina e caselli di arriva circa a 45 euro. Da Roma il tariffario ovviamente è più alto (poco meno di 70 euro in macchina e circa 40 euro in treno).

Tra le mete più gettonate c’è Riccione, rinomata per il suo divertimento sfrenato. Da Milano i costi del viaggio sono di 50 euro circa a prescindere dal mezzo che si sceglie, mentre da Roma con la macchina si può risparmiare circa una decina di euro. Invariato invece il costo in treno che oscilla sempre intorno ai 50 euro.

L’alter ego per eccellenza della località romagnola è Gallipoli, che consente ai ragazzi del centro sud di potersi svagare senza fare dei viaggi chissà quanto lunghi. Per i milanesi la spesa invece è piuttosto consistente e si aggira sui 150 euro in auto e sui 100 euro in treno. Da Roma l’esborso scende a circa 90 euro con una propria automobile e a poco più di 60 euro per in treno.

Per gli amanti della Calabria e dell’estremo sud non può mancare una bella tappa a Tropea. Le sue spiagge incontaminate e le sue acque cristalline attirano turisti da tutta Italia e non solo. E poco importa da Milano bisogna fare 1.178 km per raggiungerla, ne vale la pena. Circa 150 euro in macchina e 115 in treno per arrivare in questo piccolo angolo di paradiso. Più fortunati i romani che se la cavano con circa 60-75 euro. Ovviamente il tutto è dovuto ad una maggiore vicinanza geografica.