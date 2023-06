Vacanza col cane: tutto quel che c’è da sapere per stare bene insieme ed evitare di stressarlo

Andare in vacanza con il proprio amichetto a quattro zampe è un’esperienza unica ed emozionante. Al contempo però il cambiamento può affaticare il cane. Vediamo come fare per evitare ciò

Le vacanze estive sono un vero e propria toccasana per le famiglie. Negli ultimi anni per fortuna anche quelle che hanno degli animali hanno un ventaglio di possibilità più ampie rispetto al passato. Sono aumentate le strutture ricettive che li ospitano così come gli stabilimenti balneari.

Tutto molto bello insomma, ma bisogna considerare un aspetto di assoluta importanza. I cani per quanto sono sempre desiderosi di stare con i propri “genitori” umani possono risentire e non poco degli spostamenti, dei cambi di clima e di abitudini. Per cercare di evitargli agitazioni o ansie è bene seguire alcune fondamentali regole.

Vacanza insieme al cane: cosa è importante sapere per il suo benessere

Bisogna fare in modo che il cane nonostante il luogo e le giornate differenti da quelle che abitualmente vive si senta al sicuro, felice e comodo durante il viaggio. Di fatto è necessario fare tutto il possibile per guastare il meno possibile la sua routine. Mantenere gli stessi orari dei pasti, delle passeggiate e dei momenti di riposo sono le primissime cose da fare.

Durante le vacanze è bene lasciarsi andare ad un po’ di sano training insegnandogli cose nuove. Un fattore che contribuisce a ridurre lo stress visto che in maniera giocosa scaricherà le sue energie e a rafforzare il legame con il suo padrone. Trovare posti pet-friendly è basilare. D’altronde il cane si deve sentire incluso anche da chi lo circonda.

Per non fargli sentire troppo la nostalgia di casa e della sua cuccia sarebbe opportuno portare in viaggio il suo cuscino o la sua coperta preferita. Sentendone l’odore si sentirà sicuramente più a suo agio.

Il mezzo di trasporto che si sceglie può giocare una notevole differenza. I cani patiscono molto le lunghe traversate. Meglio cercare di renderle meno faticose. L’auto rimane la soluzione più comoda e sicura, ma fortunatamente tante compagnie di bus e treni sono ormai propense ad ospitare gli amici pelosetti. Prima di prenotare è comunque meglio sincerarsi delle condizioni di trasporto per evitare qualsiasi genere di problematica. Per quanto concerne la dicotomia mare o montagna in questo caso non c’è una risposta giusta o sbagliata. In entrambe le circostanze ci sono dei pro e dei contro da valutare nell’interesse del proprio cane. Magari il rapporto con l’acqua può aiutare a decidere. Alcuni cani la amano, altri proprio no.