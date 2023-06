Lavoro ben pagato e agevolazioni? Scegli uno di questi paesi e parti subito

Se sei alla ricerca di una nuova avventura e di nuove opportunità lavorative, puoi trasferirti in uno dei paesi più ricchi del mondo in termini di salari e qualità della vita.

Non sei contento del lavoro che fai o dello stipendio che percepisci? Ci sono alcuni Paesi che stanno cercando figure professionali come la tua, scegli il luogo che fa per te tra quelli che abbiamo selezionato nella guida che trovi in questo articolo.

Paesi che ti pagano se vai a vivere e lavorare lì, quali sono

Ci sono alcune alternative all’Italia per vivere e lavorare, talvolta sono compresi anche dei contributi o sussidi per alcune categorie di lavoratori. Questi sono alcuni dei Paesi che lo fanno.

Grecia e Irlanda

In Europa ci sono alcuni Paesi in cui conviene andare a vivere e lavorare, tra questi ci sono l’Irlanda e la Grecia. Quest’ultima ha stabilito per i pensionati che decidono di risiedere nel Paese Ellenico, una detrazione fiscale pari al 7%. Un vantaggio che ha una scadenza, infatti termina dopo 15 anni.

Mentre vengono versati 500 euro al mese a chi decide di trasferirsi nell’Isola di Anticitera.

L‘Irlanda, invece, si distingue per il Rural working hubs scheme. Si tratta di un sistema che offre spazi di lavoro nelle aree di campagna del Paese. Qui è disponibile internet con connessione ad alta velocità e diversi tipi di servizi che supportano chi svolge attività da remoto. Per coloro che approfittano di questi vantaggi, inoltre, è previsto uno sconto sull’affitto e una borsa di studio per seguire corsi di formazione.

Può sembrare strano, ma qui gli stipendi sono più elevati che nel Belpaese. Ricordiamo il biologo bolognese che in Irlanda ha dichiarato di guadagnare ben 220 mila euro l’anno contro i 1.800 euro mensili recepiti in Italia.

Spagna e Giappone

La Spagna è vicina all’Italia ma, se scegli di andare a vivere lì, i benefici economici sono maggiori. Ad esempio, nell’area delle Asturie, a Ponga, si offrono 3 mila euro alle coppie che prendono la residenza nella cittadina. Inoltre se nasce un bambino, vengono versati altri 3 mila euro come incentivo e aiuto alle nuove famiglie che ripopolano il luogo.

Se invece si preferisce l’oriente, il Giappone offre ottime opportunità. Chi sceglie di andare a vivere a Mishima e lavorare nell’agricoltura o nella pesca, può avere un ottimo contributo economico. Ogni persona riceve, infatti, 85 mila yen di sussidio mensile che in euro si traducono in 600 euro. Oltre a questo, il lavoratore riceve un supporto economico forfettario di 2 mila euro. A questo punto non ti resta che scegliere la meta che preferisci e partire per iniziare una nuova avventura o, forse, una nuova vita.