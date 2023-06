NASpI, come richiedere l’indennità di disoccupazione comodamente da casa | La procedura passo per passo

Per chi ne avesse diritto, è possibile presentare domanda per indennità di disoccupazione NASpI comodamente da casa. Ecco la procedura passo per passo.

Perdere il lavoro in maniera involontaria è sempre spiacevole. Fortunatamente, però, la legge prevede per gli ex lavoratori con determinati requisiti il riconoscimento del sussidio di disoccupazione. In linea generale, hanno diritto a richiedere la NASpI tutti gli ex dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Altri casi particolari che danno diritto all’indennità di disoccupazione NASpI sono, ad esempio, le dimissioni volontarie del padre lavoratore nel primo anno di vita del figlio.

Affinché venga riconosciuto tale beneficio, però, è necessario che l’ex lavoratore abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. In presenza di tale requisito, è possibile presentare domanda entro 68 giorni dall’evento che ha causato il diritto alla prestazione, ovvero:

• dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

• dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

• dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

• dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

• dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

• dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

E’ possibile presentare la domanda per l’accesso all’indennità di disoccupazione anche comodamente da casa, online tramite il portale INPS. Nelle prossime righe vediamo qual è la procedura da seguire.

NASpI: come richiederla online

Come abbiamo anticipato, è possibile presentare la domanda per l’acceso all’indennità di disoccupazione NASpI anche online, tramite il portale dell’INPS. Il procedimento è piuttosto semplice ed accessibile a tutti. Infatti basta seguire il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.

Chiaramente, per poter inoltrare l’istanza sarà necessario autenticarsi attraverso SPID, almeno di livello 2, in alternativa, è possibile utilizzare CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio offre già la domanda di NASpI precompilata, pertanto, sarà sufficiente controllare i dati presenti, effettuare eventuali correzioni o integrazioni e, successivamente cliccare sulla voce “Invia domanda”.

Ricordiamo, infine, che i meno avvezzi alla tecnologia possono appoggiarsi all’aiuto di un patronato o di un intermediario dell’Istituto Previdenziale per l’inoltro della domanda. In alternativa, telefonare al contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 da rete mobile.