Quali sono i migliori aeroporti d’Europa: al primo posto c’è uno scalo italiano

Tra i migliori aeroporti d’Europa certificati dall’Airport Council International ci sono anche due italiani. Le motivazioni però sono differenti: scopriamole insieme

Gli aeroporti sono un biglietto da visita importante per un paese e averne diversi considerati tra i migliori d’Europa è sicuramente motivo di vanto. L’Italia può fregiarsi di questa riconoscenza con ben due scali così come riconosciuto dall’Airport Council International, ovvero l’organizzazione globale che rappresenta gli aeroporti leader nel mondo.

Andiamo a vedere quali sono nel dettaglio gli aeroporti che hanno ottenuto questi importanti titoli e quali sono state le motivazioni che hanno portato alla premiazione. Tutti i dettagli in merito.

Migliori aeroporti d’Europa: le motivazioni che hanno portato a premiare i due scali italiani

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ha ottenuto il titolo di Best Awards 2023 conferito appunto dall’Airport Council International (ACI). Si tratta del quinto anno di fila che la struttura romana ha ricevuto questo premio che va a consolidare il ruolo da leader tra gli scali europei.

La notizia è stata annunciata direttamente dal CEO di Aeroporti di Roma (AdR) Marco Troncone, davanti ad un pubblico di circa 500 persone comprensivi sia di viaggiatori che di membri del personale dell’AdR, che hanno preso parte ad un evento di silent disco, trasformando l’area di imbarco in un palcoscenico per DJ set e divertimento.

L’ACI ha poi premiato l’aeroporto di Fiumicino come il “Miglior Aeroporto Europeo 2023” nella categoria Hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Un ulteriore apprezzamento che si va ad aggiungere a tutta la serie di premi già ricevuti dal Leonardo da Vinci.

In generale la vittoria è frutto dell’eccellente combinazione della gestione operativa e un impegno costante per la sostenibilità e l’innovazione. AdR si è ben distinta per quanto concerne l’adozione di strategie efficaci per ridurre l’impatto ambientale con l’ambizioso obiettivo di raggiungere le zero emissioni entro il 2030 in linea con quanto prefissato con l’industria aeroportuale europea.

Non solo Fiumicino. L’Airport Council International ha premiato anche lo scalo di Linate come il migliore d’Europa nella categoria degli scali con un traffico annuo tra i 5 e 10 milioni di passeggeri. Linate si è ben distinto per l’impegno nella produzione di combustibili alternativi come il SAF, un carburante sostenibile per aerei che riduce in maniera significativa le emissioni di CO2. Un’iniziativa che non è passata inosservata e che è servita a fare dell’aeroporto milanese un modello per l’intero settore aeronautico. Ma non è tutto. Gli investimenti stanno avvenendo anche nelle infrastrutture per l’elettrificazione delle attività volte all’efficientamento energetico delle strutture portuali.