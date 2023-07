Diventare tassista, è ancora il sogno degli italiani? Quanto si guadagna e come avere la licenza

Il lavoro di tassista è considerato uno dei mestieri più antichi e tradizionali nel settore dei trasporti. Ma conviene davvero? Quando si può guadagnare e come si fa a richiedere la licenza.

Mentre alcune persone scelgono questa professione per la flessibilità e l’autonomia che offre, altre vedono nel ruolo di tassista un’opportunità di guadagno. In questo articolo, approfondiremo quindi il guadagno di un tassista in Italia e il processo per ottenere la licenza necessaria per svolgere tale attività.

Quanto guadagna un tassista in Italia?

Il guadagno di un autista di taxi dipende da diversi fattori, tra cui l’orario di lavoro, la città in cui opera e la quantità di clienti che riesce ad acquisire. È importante sottolineare che i tassisti italiani possono lavorare come dipendenti di una compagnia di taxi o come liberi professionisti con la propria vettura.

Secondo una stima generale, il guadagno di un tassista può variare dagli 800 ai 1.500 euro al mese. Tuttavia, è possibile che alcuni tassisti esperti e con una grande clientela riescano a guadagnare anche di più. È importante tenere conto che i tassisti lavorano spesso ad orari scomodi, come durante la notte o nei giorni festivi, ma ciò può anche significare una maggior opportunità di guadagno.

Come ottenere la licenza di tassista in Italia?

Per poter svolgere l’attività di tassista, è necessario ottenere una specifica licenza. Il processo per ottenere la licenza necessaria per guidare un taxi può variare a seconda del Comune in cui si desidera operare.

Tuttavia, ecco i passi principali da seguire:

Requisiti minimi: Prima di tutto, è necessario verificare di soddisfare i requisiti minimi richiesti per ottenere la licenza. Solitamente, è richiesta l’età minima di 21 anni, la cittadinanza italiana o comunitaria, il possesso della patente di guida categoria B da almeno due anni e un certificato di idoneità psicofisica rilasciato da un medico autorizzato.

Corso di formazione: Una volta soddisfatti i requisiti minimi, è necessario frequentare un corso di formazione specifico per tassisti. Questo corso copre vari argomenti come la normativa del settore dei trasporti, le regole di guida e il servizio al cliente. La durata del corso può variare, ma solitamente si aggira intorno alle 120-150 ore.

Esame per tassista: Dopo aver completato con successo il corso di formazione, è necessario sostenere un esame per dimostrare la conoscenza acquisita durante il corso. L’esame può comprendere una parte teorica e una pratica in cui occorre dimostrare abilità di guida sicura e conoscenza delle regole stradali.

Richiesta di licenza: Una volta superato l’esame, è possibile presentare una richiesta per ottenere la licenza di tassista presso l’autorità competente del Comune in cui si intende operare. Sarà richiesta la documentazione completa, inclusi i certificati di frequenza del corso e il risultato dell’esame.

Procedura amministrativa: Dopo aver presentato la richiesta, sarà necessario attendere la valutazione e l’approvazione dell’autorità competente. Una volta ottenuta la licenza di tassista, sarà possibile avviare l’attività lavorativa.

È importante sottolineare che ottenere la licenza di tassista in Italia può richiedere tempo e pazienza, ma è un requisito fondamentale per svolgere l’attività in modo legale e professionale.