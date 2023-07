Il segreto per una vita lunga? Te lo sveliamo noi

Vivere oltre 100 anni è possibile: uno studio sul campo rivela come

Da sempre uno dei desideri impossibili più gettonati è quello dell’immortalità. Vivere per sempre, sconfiggere la morte e avere un’esistenza piena senza doversi preoccupare del tempo passa è quanto di più agognato al mondo. Da anni la ricerca lavora al fine di scovare i rimedi per sconfiggere le malattie terminali e sono centinaia le aziende specializzate in farmaci, elisir e creme che scaccino quanto più possibile questo pensiero.

A quanto pare vi sono però delle zone del mondo in cui la popolazione ha un tasso di longevità molto più alto rispetto alla media. Difatti queste cosiddette “zone blu” del mondo hanno delle alte percentuali di persone che vivono fino ai 100 anni e anche oltre.

A dimostrarlo è uno studio sul campo condotto da Dan Buettner, studioso e imprenditore che per anni ha visto da vicino la vita che si conduce nelle aree in cui la popolazione sembra avere una vita più lunga. I risultati dei suoi studi ci danno degli indicatori tangibili con i quali possiamo migliorare il nostro stile di vita e allungarne la durata.

Qual è il segreto per una vita centenaria?

A quanto pare a influire maggiormente sullo stile di vita, e di conseguenza a permettere di avere una vita più lunga, è il tipo di alimentazione che facciamo. Secondo Buettner nelle regioni dove l’età media di vita è più alta a influire è un’alimentazione a base di legumi. Dalla sua esperienza diretta, lo studioso ha verificato che una dieta basata sull’utilizzo di tutti i tipi di legumi può allungare la vita. La prova tangibile deriva dal fatto che il fenomeno è stato riscontrato in tutte le zone con alta percentuale di sopravvivenza, quali:

l’isola di Okinawa in Giappone

l’isola di Ikaria in Grecia

la regione di Nicoya in Costa Rica

l’isola di Sardegna in Italia

la città di Loma Linda in California

I legumi risultano importantissimi poiché garantiscono proteine, carboidrati, fibre, un ottimo apporto di magnesio, ferro, potassio e vitamina B. Risultano essere quindi degli alimenti molto completi, che garantiscono un beneficio effettivo alla salute di chi li assume. Essi difatti da un lato danno una sensazione di sazietà pur senza gonfiare chi li mangia, dall’altro mantengono stabile il livello di glucosio nel sangue e riescono ad assorbire il colesterolo.

Consigli per vivere a lungo

Il consiglio per vivere bene e a lungo è quello di inserire i legumi nella propria alimentazione e nello specifico di optare pe ralmeno una o due porzioni giornaliere degli stessi. I legumi infatti hanno migliaia di preparazioni possibili e possono garantire ottime ricette sia in inverno che in estate.