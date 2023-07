Hai bisogno di liquidità ma non sai cosa chiedere alla banca? Eccoti alcune informazioni che ti salveranno

Quando si parla si prestito e di mutuo cosa intendiamo? Come ottenere soldi dalla banca?

A chiunque sarà capitato almeno una volta nella vita di aver bisogno di una liquidità immediata o comunque di un sostegno economico per affrontare alcune spese. Non sempre ottenere prestiti risulta semplice e talvolta le condizioni che ci vengono accordate in cambio non sono esattamente molto convenienti.

Inoltre, ciò che molti non sanno è che almeno da un punto di vista formale non dovrebbe esistere differenza alcuna tra mutuo e prestito. Questo perché il mutuo è a tutti gli effetti un contratto a forma libera che si formalizza nel momento in cui l’ente trasferisce denaro al richiedente. Dunque, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza, anche un semplice prestito è in realtà un mutuo. L’unica distinzione che opera la legge è quella del prestito di beni che non coinvolgono l’uso di denaro, in quanto si parlerà in quel caso di comodato.

Diversa è invece la differenziazione che viene effettuata in campo pratico. Difatti si parla di:

finanziamento – quando il denaro viene prestato per realizzare uno specifico investimento;

– quando il denaro viene prestato per realizzare uno specifico investimento; prestito o prestito personale – quando si ha bisogno di liquidità e si chiede un aiuto economico;

o – quando si ha bisogno di liquidità e si chiede un aiuto economico; mutuo – quando il denaro erogato corrisponde a una cifra sostanziosa ed equivale al valore del bene acquistato. Spesso, quando si tratta di immobili, a esso corrisponde un’ipoteca sulla casa che si va ad acquistare.

Come richiedere un prestito immediato

Tra le varie forme di prestito esistenti una delle più richieste è sicuramente quella del prestito immediato. Pensato per chi ha urgente bisogno di denaro, a seguito di una spesa improvvisa o di una scadenza che non riesce a ricoprire, esso viene erogato solitamente in 48 ore circa. Rientra nella categoria dei cosiddetti prestiti personali e non supera solitamente l’importo massimo di 30 mila euro.

Optare per un prestito immediato naturalmente non vuol dire poter evitare tutti i controlli e la trafila burocratica necessaria, in quanto la banca avrà comunque necessità di controllare la solvibilità del suo cliente. Difatti i documenti che vengono subito richiesti sono:

dichiarazione dei redditi per il liberi professionisti o Cud per i lavoratori dipendenti;

per il liberi professionisti o per i lavoratori dipendenti; le ultime 3 buste paga ;

; il cedolino della pensione se si tratta di persone che hanno cessato il proprio rapporto lavorativo.

Anche se la procedura è sicuramente più veloce e richiede meno passaggi per il prestito immediato, il Sistema di informazioni creditizie effettuerà ugualmente tutte le ricerche del caso sul richiedente e, in caso dovesse riscontrare la sua presenza nelle liste di cattivi pagatori, il prestito potrebbe facilmente non essere erogato.

Come ottenere il prestito con maggiore sicurezza

Un metodo per ovviare velocemente alle attese è quello di optare per la cessione del quinto: trattasi della scelta di avere una trattenuta mensile direttamente in busta paga che consiste in 1/5 del proprio stipendio. Vi possono accedere i dipendenti pubblici e privati, nonché i pensionati.