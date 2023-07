Non hai ricevuto la Carta risparmio spesa? Attenzione, forse abbiamo una soluzione per te

Al via le comunicazioni per ricevere la Carte risparmio spesa. Chi non l’ha ricevuta è stato escluso?

Una delle più recenti iniziative del governo Meloni è la cosiddetta Carta risparmio spesa, che vuole essere un incentivo ai nuclei familiari con maggiori diffcoltà. Collocandosi tra le iniziative che dovrebbero progressivamente andare a sostituire gli incentivi quali il reddito di cittadinanza, questa carta offre un contributo una tantum di 382,50 euro che sarà caricato su un’apposita carta recapitata al percettore.

La carta in questione, come da denominazione, potrà essere adoperata esclusivamente per gli acquisti di beni che fanno parte della spesa quotidiana del nucleo familiare. L’assegnazione del contributo in questione avviene sulla base del reddito. Difatti dipenderà dall’Isee del contribuente, che non dovrà essere superiore ai 15.000 euro annui. Tutti coloro che rientrano nei parametri indicati stanno ricevendo a partire dal 18/07/2023 una comunicazione da parte del proprio comune di appartenenza che indica loro modalità di assegnazione e li mette in graduatoria.

Non a tutti sta però arrivando la comunicazione tanto attesa, anche nel caso si corrisponda al profilo richiesto per ricevere la carta. Vuol dire che si è stati esclusi o ci sono altre spiegazioni?

Cosa fare in caso di mancata comunicazione

Se non si è ricevuta la comunicazione la prima spiegazione possibile è che si tratti unicamente di un ritardo, anche perché le amministrazioni comunali sono al momento alle prese con un gran numero di invii. Una soluzione mentre si attendono la lettera o l’sms del comune, è quella di consultare la graduatoria pubblicata sul sito del comune stesso. Ovviamente per una questione di privacy suddetta graduatoria sarà anonima, senza riportare il nome e cognome della persona beneficiaria.

Per comprendere chi siamo all’interno della graduatoria dovremo andare a individuare il codice di protocollo della nostra dichiarazione Isee 2023.

Nel caso in cui anche il controllo sul sito comunale dia esito negativo, ci si può rivolgere agli sportelli preposti del comune per richiedere un controllo del loro database.

Ulteriori informazioni

