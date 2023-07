Apertura della Partita Iva: cosa fare e qual è il ruolo del commercialista

Perché aprire una partita iva e in che modo è necessario il commercialista?

Per professionalizzarsi e fare un balzo in avanti per svolgere la carriera di lavoratore autonomo o in caso si voglia avviare proprio un’impresa, è necessario dotarsi di Partita iva.

Essa ci permette di lavorare in maniera trasparente fatturando ai nostri clienti i compensi richiesti per le nostre prestazioni e ricevendo fatture per gli acquisti effettuati. In tal modo si può accedere ai regimi ordinari e forfettari e immettersi nel settore di nostra competenza nella maniera più corretta.

Tuttavia avviare un’attività può risultare complicato e lungo, soprattutto a causa dei numerosi adempimenti fiscali e burocratici di cui non sempre sono tutti a conoscenza. Pertanto spesso chi decide di intraprendere questo discorso si affida alle competenze di un professionista o di uno studio che lo segue. Si profila dunque il ruolo del commercialista. Ma è effettivamente una figura necessaria?

Supporto del commercialista in Italia

Il commercialista svolge un ruolo importante ed è di certo una figura di rilevante importanza all’interno dell’iter di avviamento di una nuova attività. Innanzitutto esso va a sopperire a tutte le mancanze e alla non conoscenza delle pratiche economico-finanziarie da svolgere nella fase di nascita e sviluppo di un’azienda o di una ditta individuale.

Inoltre egli può configurarsi come il punto di riferimento dell’azienda anche in una fase successiva alla sua nascita, in quanto si presuppone che sia una fonte di continua assistenza per il suo cliente.

Una ricerca svolta da Fatture In Cloud, una piattaforma che offre servizi di fatturazione elettronica per ditte individuali, professionisti e imprese, dimostra che in Italia l’importanza attribuita alla figura del commercialista è enorme.

Il portale infatti dimostra che almeno il 65,2% delle persone intervistate per questa ricerca non avrebbe aperto la partita iva senza l’aiuto del proprio commercialista, anche se si ricorda che con alcuni approcci, per quanto complessi, sono messi a disposizione del cittadino gratuitamente.

Inoltre i liberi professionisti ammettono che anche in una fase successiva non avrebbero la minima idea di come gestire la propria attività da un punto di vista contabile, per cui si affiderebbero in ogni caso al loro commercialista di riferimento.

Come rapportarsi con il proprio commercialista

Affidarsi a un professionista de settore è davvero importante, nonostante si consiglia sempre di tenersi informati sulla propria attività e comprendere cosa si sta facendo e con quali strategie economiche. In tal modo ci si potrà avvalere della competenza di un commercialista per tutte le attività d’azienda.