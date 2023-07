Autostrade italiane, quali sono le più care | Controlla la classifica e i costi

Spostarsi da un posto all’altro comporta delle spese, soprattutto, legate al passaggio in autostrada. Pertanto, può essere utile conoscere le autostrade più care del nostro Paese ed i relativi costi.

Le autostrade sono vie di comunicazione che consentono di facilitare la circolazione di grandi volumi di traffico ad alta velocità. In buona sostanza, rappresentano una valida e più comoda alternativa alle comuni strade, dove c’è meno spazio e meno sicurezza.

Tuttavia, a differenza delle altre strade, circolare in autostrada comporta dei costi. Infatti, in autostrada è previsto il pagamento di un pedaggio per il transito e i costi variano in base ai chilometri percorsi tra il casello di entrata e quello di uscita.

Insomma, nonostante viaggiare sia una bella esperienza, specialmente in estate, è necessario mettere in conto le spese da sostenere. Per questo motivo, può essere utile conoscere le autostrade italiane più care e quali sono i costi previsti.

Autostrade italiane: ecco le più care d’Italia

Complice l’impennata dell’inflazione, non è certamente una sorpresa sapere che le autostrade italiane sono sempre più care. Proprio come ha confermato Autostrade per l’Italia S.p.a.: le tariffe sono aumentate dell’1,5% dal luglio 2022. Ovviamente, non tutti i tratti autostradali hanno lo stesso prezzo, ma proprio come si evince dal portale Energia – luce.it, alcuni sarebbero più cari di altri. Il sito ha tenuto conto proprio degli aumenti avviati nel mese di luglio 2022 e ha calcolato la spesa da sostenere per una tratta di circa dieci chilometri per ogni autostrada.

Arriviamo così al dunque: l’autostrada più cara del Belpaese è, senza dubbio, la A5 Torino – Monte Bianco, con il costo di 3,45 euro per ogni 10 chilometri percorsi. Segue al secondo posto la A58 – 51 – 52 Tangenziali di Milano con un pedaggio di 2,54 euro per ogni 10 chilometri di strada. Medaglia di bronzo per la A35 Brescia – Milano che prevede una spesa di 2,35 euro per ogni 10 chilometri percorsi. Fuori dal podio, ma comunque tra le prime cinque autostrade italiane più care, la A36 Pedemontana Lombarda con i suoi 2,10 euro ogni dieci chilometri percorsi. Chiude la top five, la A32 Torino – Bardonecchia con 1,90 euro.

Nel merito, è intervenuta anche l’associazione Altroconsumo che ha condotto un’indagine che ha coinvolto oltre 1.700 utenti ai quali è stato chiesto di esprimere un giudizio da 1 a 100 sulle condizioni delle autostrade in Italia. Dall’intervista è emerso che la A27 Venezia – Belluno, la A22 Brennero – Modena, la A9 Lainate – Chiasso, la A4 Milano – Venezia e la A1 Milano – Napoli sono le autostrade italiane migliori. Maglia nera, invece, per la A10 Genova – Ventimiglia, la A18 Messina – Catania, la A6 Torino – Savona, la A19 Palermo – Catania e la A3 Salerno – Reggio Calabria. Infine, agli automobilisti è stato chiesto se le autostrade con un costo maggiore siano tra quelle mantenute meglio e più sicure. Ebbene, la risposta è stata “no”!