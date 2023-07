Arrivano le rimodulazioni delle tariffe telefoniche: Vodafone spiazza tutti | Ecco cosa offre

Ritorna Vodafone in auge con una nuova allettante proposta: prezzi bloccati per i suoi clienti

Utilizzare il cellulare e la connessione internet è oggi una condizione imprescindibile per avere una vita sociale attiva, per lavorare e per lo svago di qualsiasi tipo. Con il passare degli anni i nostri cellulari sono divenuti in effetti il prolungamento del nostro braccio e sarebbe impensabile per ciascuno di noi uscire senza questo apparecchio o restare senza linea o senza connessione. A causa dell’inflazione incipiente e delle condizioni economiche-finanziarie di un paese molto provato dalle problematiche internazionali e interne, vuoi per le conseguenze della crisi Covid vuoi per la questione russo-ucraina, i prezzi di qualsiasi cosa hanno subito una forte impennata di recente.

Anche le tariffe telefoniche sono soggette a questi cambiamenti e peraltro a breve si sbloccheranno i contratti telefonici, consentendo perciò le modifiche unilaterali dei contratti anche già stipulati. In soldoni, tutti potranno vedere aumentare la propria tariffa senza poter fare granché in proposito.

Vodafone, uno dei giganti della telefonia mobile, si inserisce in questo delicato momento, proponendo una soluzione conveniente e acchiappa-clienti.

Cosa offre e a quali condizioni

Per distinguersi da tutti coloro che aderiranno alle rimodulazioni tariffarie, Vodafone propone bloccare per 2 anni il prezzo del canone mensile, una novità in un momento storico delicato per la telefonia. L’unica condizione posta da Vodafone è che il metodo di pagamento scelto sia un sistema Smart Pay oppure l’addebito sul conto corrente o sulla carta di credito.

Attualmente il gestore sta pubblicizzando questa sua iniziativa online e attraverso una serie di sms informativi ai suoi clienti e agli ex clienti Vodafone, con l’obiettivo di fidelizzare chi già è presente e catturare quelli che si erano allontanati per passare ad altri gestori. La promozione in questione è applicabile sui pacchetti Vodafone che includono almeno i 150 Gb di traffico internet.

Le più appetibili che rientrano in questo range sono due offerte:

Vodafone Silver – offre chiamate senza limiti verso i numeri nazionali, sms illimitati e 200 Gigabyte di traffico dati con copertura 4G;

– offre chiamate senza limiti verso i numeri nazionali, sms illimitati e 200 Gigabyte di traffico dati con copertura 4G; Vodafone Bronze Plus – offre chiamate ed sms illimitati e traffico dati illimitato con copertura 4G.

Come accedere

Per maggiori informazioni e per consultare tutte le altre offerte disponibili si può consultare il sito di Vodafone. Accedere alla promozione è semplice: basterà rispondere all’sms ricevuto oppure effettuare la procedura online direttamente dal portale Vodafone. Un’alternativa può essere quella di chiamare il loro numero verde e farsi guidare dall’operatore.