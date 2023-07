Barbie che valgono una fortuna: ecco quanti soldi ti danno per una vecchia bambola Mattel

Attualmente, alcune vecchie Barbie sono preziosi oggetti da collezione. Ecco quali sono le bambole firmate Mattel che valgono un tesoro.

Il mondo del collezionismo ha sempre guardato con occhio di riguardo i giocattoli vintage. Tra i più apprezzati, senza dubbio, le Barbie che al giorno d’oggi valgono un bel po’ di soldi.

A pochi giorni dall’uscita del fil “Barbie” si torna a parlare delle sempre verdi bambole firmate Mattel, ed è subito boom di domande per la bionda più famosa ed amata al mondo. Allo stato attuale, soprattutto i collezionisti e gli appassionati del genere, sono disposti a pagare cifre da capogiro pur di accaparrarsi uno tra i modelli più ricercati.

Insomma, vale la pena scoprire di quali Barbie parliamo e correre a controllare se tra i vecchi ricordi ne hai conservata una!

Barbie: ecco i modelli più che valgono una fortuna

Con l’uscita dell’atteso film su Barbie è letteralmente scoppiata la febbre per le note bambole firmate Mattel. Sono tantissime le richieste per l’acquisto di una delle intramontabili bambole americane, in particolare, per alcuni modelli vintage si è disposti a pagare cifre davvero pazzesche. Alcuni modelli rari, hanno visto schizzare il loro valore alle stelle, raggiungendo anche cifre a sei zeri.

La più costosa al mondo è la Barbie disegnata dal designaer Stafano Canturi, nata nel 2010 per celebrare la collezione Barbie Basic Australia. Realizzata in edizione super limitata e decorata con brillanti di altissima qualità, è stata battuta all’asta da Christie’s per oltre 300 mila dollari, l’equivalente di 270 mila euro. Una cifra pazzesca è stata registrata anche per la vendita di Barbie e il Castello di Diamanti realizzata in occasione dell’uscita dell’omonimo film del 2008. Il valore di questo modello supera i 90 mila dollari, 94.800 dollari per l’esattezza, insomma, poco meno di 85 mila euro. Infine, al terzo gradino del podio delle Barbie più preziose al mondo, si piazza con i suoi 76 mila euro Barbie De Beer 40° anniversario uscita nel 1999. Chiaramente, si tratta di modelli praticamente introvabili che difficilmente avrai conservato in soffitta.

Ad ogni modo, senza andare troppo lontani, sono tantissime le Barbie vintage apprezzate da collezionisti ed appassionati di vecchi giocattoli. Per cui, meglio dare un’occhiata negli scatoli dei ricordi, perché un modello di Barbie raro e ben conservato, magari con confezione, abiti e accessori originali potrebbe farti intascare un bel gruzzoletto!