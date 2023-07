Lavoro: quali sono le occupazioni che si possono trovare con la terza media

Verso quali ambiti si può indirizzare chi non ha conseguito il diploma di scuola superiore e ha come titolo più elevato la licenza media? Vediamo le varie possibilità

Quante volte i genitori spronano i propri figli a conseguire quanto meno il diploma di scuola superiore per avere maggiori possibilità di lavoro nella vita. Sembra la solita frase fatta, quella che molti adolescenti alle volte nemmeno ascoltano perché la ritengono eccessiva e seccante.

In linea di massima però è così. Senza diploma ci si preclude diverse opportunità, ma non tutte a differenza di ciò che si pensa. Esistono delle mansioni che non necessitano di chissà quale titolo di studio. Inoltre oggigiorno si possono intraprendere dei percorsi di formazione propedeutici al mondo del lavoro che esulano dal tipo di formazione pregressa.

Lavori e sbocchi possibili con licenza media

Ad esempio chi ha la passione per le acconciature, la pasticcieria e la fotografia può fare tranquillamente a meno di un diploma. L’importante è che sia specializzato in ciò che vuole fare. In tal senso esistono tanti corsi, ma basta semplicemente fare pratica con una persona esperta del settore per diversi anni e “rubare” con gli occhi la tecnica e lo stile.

Chiaramente bisogna anche avere talento, altrimenti è tutto inutile. Certi tipi di lavori non si possono improvvisare, ma sono frutto di passione di doti innate. Qualora però non si abbia questo dono si può dirottare su un percorso coerente e lineare che può portare ad entrare con la massima serenità nel mondo del lavoro.

Il primo passo da fare è iscriversi al Centro per l’impiego e scegliere quello che si vuol fare per poi dedicarsi a qualche specifico corso di formazione offerto dagli enti accreditati, pubblici o privati che siano. Da non tralasciare quelli che propongono direttamente i CPI.

Chi ha la terza media può inoltre accedere ad alcuni concorsi pubblici. Diversi bandi infatti non richiedono nemmeno il diploma il che non preclude la possibilità di provarci e di aprirsi un spiraglio nella Pubblica Amministrazione. Ovviamente si parte sfavoriti nei confronti di chi può vantare titoli più importanti, ma tentar non nuoce e magari si può riuscire a colmare il gap in altri modi.

Per il resto inviare i CV sui vari portali online deve essere la base. I datori di lavoro ormai comunicano in questi termini e quindi controllare ogni giorno la email e vedere quali sono le offerte giornaliere è un’attività in cui spendere le proprie energie almeno per 2-3 ore al dì.