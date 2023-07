Quanto vale la mia casa? Ecco i fattori che influenzano la valutazione di un immobile

Per una stima corretta e reale della propria casa è necessario conoscere nel dettaglio i fattori che ne influenzano il valore.

Se ti stai chiedendo “quanto vale la mia casa?” perché hai deciso di metterla in vendita o, semplicemente, perché sei curioso, sei nel posto giusto. In questo breve articolo cerchiamo di analizzare nel dettaglio tutti i fattori da considerare per poter avere una valutazione corretta e reale della propria abitazione.

Ovviamente, il primo passo è non farsi condizionare dal valore affettivo ma partire da un’oggettiva valutazione di una serie di criteri. Ecco perché, potrebbe esserti utile conoscere i principi che contribuiscono a calcolare il giusto prezzo del tuo immobile.

Tra i primi fattori di cui è necessario tener di conto, senza dubbio, la collocazione dell’immobile oltre che il modo in cui è strutturato. Ad esempio, si tratta di un’abitazione singola o fa parte di un condominio? E’ importante, inoltre, considerare la struttura degli ambienti, dei vani principali e dei vani accessori, oltre che le pertinenze esclusive, come i balconi o i terrazzi, e quelle di servizio, come ad esempio, le cantine. Insomma, i parametri che entrano in gioco in fase di valutazione di un immobile sono diversi e sono fondamentali. Nelle prossime righe li analizziamo nel dettaglio.

I fattori che influenzano la valutazione di un immobile

Come abbiamo visto, i fattori che entrano in gioco in fase di valutazione di una casa non sono pochi e sono molto importanti. Per tale ragione, è bene conoscerli nel dettaglio al fine di avere una corretta e reale valutazione della tua abitazione.

Nello specifico, è importante considerare la tipologia di immobile, dunque, se si tratta di un appartamento o di una casa singola. Incide sul valore di una casa anche la superficie, il numero di stanze, il numero dei bagni e, se si tratta di un appartamento, il piano in cui si trova. Ovviamente, non vanno sottovalutate le condizioni dell’immobile, ovvero, se si tratta di una casa da ristrutturare o già ristrutturata, l’anno di edificazione dell’edificio, la classe energetica e la tipologia di riscaldamento.

Infine, altri due elementi da considerare sono la superficie commerciale e la quotazione al metro quadro dell’immobile. Conoscendo questi valori e applicando una semplice formula (Valore di mercato = Superficie commerciale x quotazione al metro quadrato x coefficienti di merito) sarà possibile avere le idee chiare non solo nel caso in cui si voglia vedere, ma anche se ci fosse l’intenzione di affittare la propria casa.