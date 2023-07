Basta sprechi alimentari: ecco il filtro Instagram che ti aiuta a riutilizzare i prodotti scaduti

Si tratta di una trovata geniale di SuperMax la più grande catena di supermercati di Porto Rico che ha ideato un apposito filtro Instragram in grado si suggerire come utilizzare i prodotti scaduti

Gli sprechi alimentari sono sempre all’ordine del giorno e difficilmente si riesce a debellarli. C’è chi prova a fare il possibile per evitarli e chi invece non bada molto a questo genere di situazioni. Fatto sta che sarebbe opportuno fare qualcosa in modo tale da poter dare una mano all’ambiente.

Sotto questo punto di vista è piuttosto interessante il filtro Instagram ideato da SuperMax, la più grande catena di supermercati di Porto Rico. L’obiettivo è quello di dispensare suggerimenti su come utilizzare i prodotti scaduti in altri modi. Una trovata sensazionale che potrebbe essere l’incipit di un cambiamento importante.

Come riutilizzare i prodotti scaduti e riciclare le confezioni

In questo modo i prodotti che finirebbero nella spazzatura potranno avere un nuovo ciclo di vita, così come i contenitori, che con gli accurati consigli di questo strumento possono essere riciclati in maniera corretta e soprattutto sana. Nel dettaglio il filtro si basa sulla realtà aumentata e consente di identificare il prodotto e la sua etichetta grazie al riconoscimento dell’immagine.

Una volta scannerizzato verrà indicato l’uso alternativo che si può fare del prodotto una volta scaduto. Ad esempio lo zucchero di canna può essere utilizzato come scrub esfoliante per il corpo, l’avena può aiutare a neutralizzare i cattivi odori del frigorifero, il latte fresco invece può togliere le macchie di inchiostro dai vestiti. E il caffè scaduto? È l’ideale come fertilizzante.

Dunque un modo intelligente di unire l’utile con il dilettevole. Per chi non lo conoscesse e volesse provare, il filtro social si chiama “Reusables” ed è stato prodotto da un team di de la Cruz Ogilvy. Un concetto però che vale al momento solo per i prodotti di SuperMax, ma non è da escludere l’effetto domino con altre catene pronte ad emulare l’iniziativa.

Vista la fase storica piuttosto critica sia per quanto concerne le risorse a disposizione, sia da un punto di vista ambientale, sarebbe doveroso allinearsi a questa idea. Si potrebbero salvare tonnellate di cibo dalla discarica ed impiegarle in maniera alternativa. Inoltre essendo un qualcosa di reperibile sui social avrebbe ottime possibilità di successo. Ormai il mondo comunica esclusivamente attraverso questi canali e cercare di veicolare un messaggio così importante dovrebbe essere un obiettivo non una scelta.