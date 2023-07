Monete rare e di valore: eccone 3 che ti fanno guadagnare tantissimi soldi | La tua vita può cambiare

Gli appassionati di numismatica sanno bene che esistono monete rare che valgono davvero una fortuna. Eccone 3 che ti fanno guadagnare tanti soldi.

Quotidianamente maneggiamo banconote e monete, eppure, non tutti sanno che alcuni esemplari possono valere una vera e propria fortuna. Chiaramente, parliamo di monete rare, dunque, difficili da reperire in giro. Pertanto, i collezionisti e gli appassionati del genere sono disposti a sborsare cifre pazzesche pur di accaparrarsene una.

A questo punto ti starai, certamente, chiedendo come individuare una moneta rara. Ebbene, non si tratta affatto di un’operazione semplice, soprattutto, per i meno esperti. In questo caso, una mossa intelligente potrebbe essere quella di rivolgersi ad un professionista nel settore, che ne verificherà l’usura e la qualità.

In linea generale, la rarità delle monete è conseguenza di errori di conio o perché si tratta di emissioni commemorative. Anche la bassa tiratura può rendere una moneta rara e introvabile. Insomma, meno pezzi ci sono in circolazione, più il loro valore schizza alle stelle. Non ci crederai, ma per alcuni pezzi rari si può arrivare a guadagnare un vero e proprio capitale. Eccone 3 che ti fanno intascare tanti soldi, le più ricercate al mondo.

Monete rare e di valore: le 3 più ricercate al mondo

Quando si parla di monete di valore, si fa riferimento a pezzi unici da collezione. Chiaramente, affinché il loro valore continui ad incrementare, è necessario che si tratti di esemplari in perfette condizioni. Infatti, le monete che valgono di più sono quelle in condizioni Fior di Conio, cioè, esemplari in condizioni simili a quelle della loro coniazione. Ma quali sono le 3 monete più ricercate al mondo?

Al primo posto troviamo il Flowing Hair Silver Dollar, ovvero. Il Dollaro dai capelli fluenti. Si tratta di una piccola moneta in argento, coniata nel 1794 nella prima Zecca americana a Philadelphia. Il suo valore fiora i dieci milioni di dollari. Medaglia d’argento, nella classifica delle monete più ricercate e preziose al mondo, la Double Eagle in oro del 1933. Il Presidente americano Roosevelt diede l’ordine di far distruggere la serie, ma sebbene furono eliminate 445 mila copie, alcune rimasero in circolazione. In particolare, nel 2033 si contavano ancora dieci esemplari in giro per il mondo. Di questi, nove furono rintracciati e distrutti, mentre, uno rimase nelle mani del Re Farouk d’Egitto. Lo stesso esemplare è stato messo all’asta e venduto per 7,6 milioni di dollari.

Chiude al terzo gradino del podio la Brasher Doubloo, una moneta in oro massiccio coniata privatamente nel 1787 dall’orafo Ephraim Brasher che incise le sue iniziali sopra. L’esemplare venne venduto nel 2011 ad una società di investimento che è voluta restare nell’anonimato. Meno anonima è la cifra alla quale la Brasher Doubloo è stata venduta. Infatti, parliamo di 7,4 milioni di dollari.