Vuoi risparmiare su Dazn? Ecco in quale momento conviene fare l’abbonamento annuale

Andiamo a vedere cosa bisogna fare per pagare di meno l’abbonamento di Dazn. Si possono risparmiare cifre piuttosto considerevoli: ecco tutti i dettagli

L’inizio del campionato di Serie A è sempre più vicino. Il 19 agosto riparte il torneo calcistico più seguito dagli italiani e i tifosi sono già pronti per gustarsi lo spettacolo. Anche per la stagione 2023/2024 sarà Dazn a trasmettere i match del massimo campionato con ben 7 partite in esclusiva assoluta.

Le altre 3 invece saranno in “co-esclusiva” con Sky. A prescindere da ciò la piattaforma britannica offre anche la Serie B, i match di diversi campionati stranieri e anche la possibilità di vedere eventi relativi ad altri sport. Naturalmente però trattandosi di uno “sfizio” c’è voglia di risparmiare sul costo dell’abbonamento.

Quanto si risparmia con l’abbonamento annuale a Dazn

Sottoscrivendo un abbonamento annuale si paga in un’unica soluzione e si può evitare l’esborso di ben 222 euro rispetto agli abbonamenti mensili. Le opzioni sono sostanzialmente due: il piano Standard da 299 euro a cui si affianca il piano Plus da 449 euro (con possibilità di due visioni in contemporanea con due diverse reti Internet).

Entrambi i piani sono attivabili anche a pagamento con PayPal e quindi con la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi. Andando nello specifico del risparmio che si ha preferendo l’abbonamento annuale a quello mensile con il piano Standard si possono tenere nelle proprie tasche ben 192 euro.

Infatti la formula mensile prevede un canone di 40,99 euro a fronte dei 299 euro totali di quella annuale. C’è inoltre la possibilità di rateizzare l’abbonamento annuale pagando ogni mese 30,99 euro. Il piano Plus costa invece ogni mese 55,99 euro e se si opta per l’annuale a 449 euro in un anno si risparmiano ben 222 euro. Anche in questo caso è previsto l’abbonamento annuale con pagamento mensile a 45,99 euro.

Dunque, il piano annuale è la soluzione ideale per ridurre (e di tanto) i costi. Certo la spesa da sostenere è piuttosto alta però se si pensa in prospettiva e al denaro che si può evitare di spendere, si tratta di un sacrificio che vale la pena fare. Inoltre grazie grazie a Dazn si potranno vedere anche le sfide di Europa League e Uefa Conference League competizioni in cui saranno impegnate Roma, Atalanta e Fiorentina (quest’ultima ammessa alla terza competizione continentale per club in seguito all’esclusione della Juventus). Un’offerta importante insomma, che sarebbe opportuno bloccare il prima possibile per cogliere al massimo la convenienza di questa fase.