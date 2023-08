Nuova truffa, attenzione al sms, l’allarme della polizia: “Non chiamate quel numero”

Ecco cosa c’è scritto all’interno del messaggio in modo tale da poterlo riconoscere ed evitare di cadere nella subdola trappola dei cybercriminali

Non c’è pace per le persone oneste. I truffatori sono sempre dietro l’angolo pronti a colpire chiunque abbocchi alle loro deleterie esche. Le tecniche sono sempre le stesse e ormai consolidata, ma come ogni cosa sono i particolari a fare la differenza. In questo caso danno linfa a nuovi raggiri che spesso e volentieri portano agli effetti sperati.

In questa fase sta circolando una nuova truffa che corre sugli smartphone e dalla quale la polizia, anche attraverso i propri canali social ha invitato a diffidare. Vediamo quindi di cosa si tratta nello specifico.

La nuova truffa sms: tutto quello che bisogna saperla per poterla respingere

Il tutto parte con un sms con una finta comunicazione da parte del Centro servizio pubblico del cittadino che invita a chiamare un numero a pagamento. Ed è proprio questo il passaggio da non dover compiere. In questo modo si fa il gioco di questi criminali che in questo modo prosciugano il credito sul proprio telefono.

Nello specifico invece, ecco il messaggio della polizia che invita a tenersi alla larga da questo genere di comunicazioni: “Attenzione a messaggi che informano di una presunta comunicazione da parte del Centro servizio pubblico del cittadino. Sono fraudolenti. Non chiamate il numero di telefono indicato perché si tratta di un servizio a pagamento”.

Questo invece è il contenuto della comunicazione truffaldina che è bene memorizzare in modo tale da farsi trovare preparati qualora ci si ritrovi in situazioni del genere: “C’è una comunicazione per te da parte del Centro servizio pubblico del cittadino. Chiama e ascolta”. Di seguito invece viene riportato il numero al quale rivolgersi per ottenere la “preziosa” informazione.

Una volta composto il numero parte un messaggio vocale che purtroppo già basta per compiere il losco piano. Pochi minuti e ci si ritrova senza credito sul cellulare. Una vera e propria beffa visto che al giorno d’oggi con le varie promo telefoniche esistenti ci si può concedere il lusso di ricaricare il telefono 1 volta al mese. Al contempo però come tante altre manovre simili, il ciclo di vita di questa truffa si preannuncia breve. Con un po’ di passaparola e la giusta dose di diffidenza si può sventare il pericolo e lasciare di sasso i cybercriminali che si aspettano invece di andare a dama.